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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9511951295139514>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 62
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
11%
7
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:43

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими.
Не дозволяти голослівно й так дозволене, а
Навіть не просто наказувати, а вимагати виконання наказів...
Саме вимагати.

Ви сильно багато вимагаєте від ВО Президента.
А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?

В сенсі багато?
Пряме виконання прямих обов'язків. І не граму більше.
Багато -- це йому особисто кожному компідрозділу та вище довести...
Або особисто зі зброєю показати...

Теж очевидно, що Ко це --- підпорядковані президенту посадовці, Голова ВРУ та депутати.
Які за потрібні новій владі закони проголосували аж бігом...
Видно вплив на них був)))

Ще раз ключове -- він мав зробити свою частку... Укази-розпорядження-вимога їх виконання, переконання оточуючих.
Свою частку.

А якщо він свою не зробив, то з якого дива вниз від когось чогось іншого можна тоді очікувати??
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:51

  andrijk777 написав:Хочете диктатури? Хочете щоб Турчинов їх усіх арештував і розстріляв за зраду України? Можливо це було б краще для України.
Напевно Турчинов не такий.

Прикалуєтесь?

Між нічого не зробив і прямо примусив --- багато градацій.

Де в мене про арешти, розстріл?
Перечитайте на що я вказував -- на запрошення тих, хто міг би обґрунтувати опір; наведення самим Турчиновим своїх аргументів; спроба переконати інших.
А що Турчинов-то?
Вислухав аргументи від тих, хто проти; не запросив ...; мявкнув *за*. Закрив.
Указів не зробив...


Зато!
Коли дійсно запахло жареним, почуяв загрозу владі...., ТО РІШУЧЕ ВІДДАВ ПРЯМИЙ!!! НАКАЗ НАНЕСТИ УДАР ПО ДОНЕЦЬКОМУ АЕРОПОРТУ.
ПРЯМИЙ НАКАЗ НАНЕСТИ АВІАУДАР.
ЩЕ Й ВИМАГАВ ЙОГО ВИКОНАННЯ -- можете хоч записати ... (чи як він там розповідав).
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 сер, 2024 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:53

Ой, шо се коїться !!!

Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 12:57

Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...
А вже дивилися, хто як голосував?
З СН проголосувало 173 з 234 і 4 проти. З інших партій проти голосували лише риги )))
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:01

В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта - это частная собственность, [Ринат]Ахметов [донецкий предприниматель, один из самых богатых граждан Украины. - Ред.] нам выставит счета, по судам затаскает".
Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду - хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, - нанести удар по аэропорту!"
И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39598719

І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Коли йому вже стало треба, щоб всі зрозуміли ... от тоді він і зробив.
Виконав свою функцію...
Почав віддавати прямі накази, вимагати їх виконання і брати саме на себе відповідальність.
А не перекладати на нижчих.
Очікувати від цих нижчих. Які самі очікували від нього. Цього. Рішення і відповідальності за рішення саме ВГК.

І жоден вільний))) репортер не запитав досі у Турчинова чому він цей психологічний перелом у війсках раніше (одразу) навіть! не намагався зробити?
Хоча це його прямий функціональний обов'язок -- прямі укази, накази, розпорядження. Вимагання, контроль їх виконання. Відповідальність.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 20 сер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:09

  Faceless написав:
stm написав:Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...
А вже дивилися, хто як голосував?
З СН проголосувало 173 з 234 і 4 проти. З інших партій проти голосували лише риги )))

Есть открытые списки?! Да это ж жирррр. Просто лакмусовая бумажка на предателей )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:09

  BeneFuckTor написав:
⚡️Зеленський намагався переконати союзників допомогти повернути в Україну більше чоловіків призовного віку, проте отримав відмову, - Bloomberg (https://www.bloomberg.com/news/articles ... em-to-stay)

Політики від Польщі до Угорщини заявили, що не відправлятимуть біженців назад, поки триває війна.


Назвати людей за кордоном ухилянтами, зрадниками, не давати паспорти, погрожувати повернути, просити країни Європи не давати безкоштовне навчання дітям та скасувати виплати.

:lol: І створити міністерство єдності :lol:


Цього раніше тут не постили.
Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету України.

https://tsn.ua/ukrayina/diti-diplomativ-navchatimutsya-za-kordonom-za-koshti-ukrayinciv-yak-ce-mozhlivo-2642283.html
Литва на прохання України припиняє безкоштовне навчання для українських студентів

https://www.volynnews.com/news/all/lytva-na-prokhannia-ukrayiny-prypyniaye-bezkoshtovne-navchannia-dlia-ukrayinsk/

в Литви, мабуть, народжуваність як у Конго, або теж збираються завезти непальців для покращення демографії, міцні державники, що ще хіба можна сказати
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:14

flyman

в Литви, мабуть, народжуваність як у Конго, або теж збираються завезти непальців для покращення демографії, міцні державники, що ще хіба можна сказати


В Польщі всіх громадян держави з чоловічими гінеталіями ставлять на військовий облік
З усіх сторін обкладають вільнолюдя-громадянина світу. Так скоро можна махнути рукою на протухлий польський депозит і повернутися обличчям до неньки, піти на її захист. Бо іншої нема. :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  Faceless написав:
stm написав:Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...
А вже дивилися, хто як голосував?
З СН проголосувало 173 з 234 і 4 проти. З інших партій проти голосували лише риги )))

Есть открытые списки?! Да это ж жирррр. Просто лакмусовая бумажка на предателей )))
Відкритих ще не бачив, тільки кількість по партіям/фракціям.
Думаю скоро можна буде побачити на сайті ВР.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:21

  detroytred написав:В той ситуации я отдаю команду нанести авиаудар по донецкому аэропорту. Мне звонят: "Но, Александр Валентинович, дело в том, что терминалы аэропорта - это частная собственность, [Ринат]Ахметов [донецкий предприниматель, один из самых богатых граждан Украины. - Ред.] нам выставит счета, по судам затаскает".
Говорю: "Пусть вас это не беспокоит. Это моя личная ответственность. Еще раз подтверждаю команду - хоть письменно, хоть запишите мои слова на диктофон, - нанести удар по аэропорту!"
И вот когда военные самолеты начали бить по аэропорту, когда сожгли там тех чеченцев, тогда, я считаю, произошел психологический перелом, и все поняли, что назад хода не будет. Все поняли: на войне надо воевать.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-39598719

І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Коли йому вже стало треба, щоб всі зрозуміли ... от тоді він і зробив.
Виконав свою функцію...
Почав віддавати прямі накази, вимагати їх виконання і брати саме на себе відповідальність.
А не перекладати на нижчих.
під час початку "Криму" від Обами-Байдена були сигнали, шо вони самі всьо порєшають.
А з донецьким аеропортом - це вже після початку донбаських збройних подій й "референдумів" , аж наприкінці травня, - йому було вже зрозуміло, шо нічого ніхто з обіцяючих нє порєшалі і нє порєшають ("ну нє шмогла я, нє шмогла"), і треба самому робити якісь реальні складні кроки, бо прогладав уже реальний ефект доміно. Доречі й вже було зрозуміло, що "донбаський князь" вже нічого там не в змозі зробити сам
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 20 сер, 2024 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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