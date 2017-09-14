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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:23
Hotab написав:detroytred
В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час.
Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворогами до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів??
Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час.
Легко казати «якби тоді..»
Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..
Всё так же и в обратную сторону.
"Офіцери ... на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами" - так и кацапські "батьки-офіцери на батьківських зборах сиділи за одною партою з українськими батьками-офіцерами". Если наши "не вважали кацапів ворогами до кримських подій", так и российские тоже. Но они получили приказ и выполнили его и присягу. А наши не получили и не выполнили.
Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
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ЛАД
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:32
flysoulfly написав:
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під час початку "Криму" від Обами-Байдена були сигнали, шо вони самі всьо порєшають.
А з донецьким аеропортом - це вже після початку донбаських збройних подій й "референдумів" , аж наприкінці травня, - йому було вже зрозуміло, шо нічого ніхто з обіцяючих нє порєшалі і нє порєшають ("ну нє шмогла я, нє шмогла"), і треба самому робити якісь реальні складні кроки, бо прогладав уже реальний ефект доміно. Доречі й вже було зрозуміло, що "донбаський князь" вже нічого там не в змозі зробити сам
Кучма в 2003 во время конфликта на Тузле не ждал решений и сигналов от Буша-младшего, а отдал сам все приказы.
И в 2003 наши офицеры и солдаты не считали российских врагами так же, как и 2014, но приказ честно выполнили.
И какие такие "від Обами-Байдена були сигнали"? Это тоже из последующих сказок и оправданий наших можновладців?
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ЛАД
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:35
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vitaliiangel
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:38
ЛАД
Тільки розміром "денежного довольствия"?
Я привів більше факторів , ніж розмір.
І так, для російського офіцера «з однієї парти» напасти чи вбити (принизити, підкорити) «меншовартісного» сусіда простіше, ніж українському - першосортного. Тим більше що першосотрний прийшов з пропозицією стати і меншовартісному першосортним
А яку задачу (наказ) виконали військові на Тузлі? Стояти зі зброєю? Чи які активні дії там були?
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 20 сер, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:42
ЛАД написав: tester7336 написав:
ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.
ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........
Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.
то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:51
Hotab написав:
Яким чином «намагається загнати»?
почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57
tester7336
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
А що «бєзобіднєє» у воюючій країні, призиви не захищати її і мотивувати це, вихваляння правопорушників і злочинців, бігунців через Тису і давальників хабарів, чи призиви виконувати законодавство України? Ви нічого не переплутали?
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Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 20 сер, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57
tester7336 написав: Hotab написав:
Яким чином «намагається загнати»?
почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
хобав створив собі образ уявного ворога у вигляді уявних ухилянтів, які заміщують реальні ЗС РФ, бо то ж колеги по зброї, від яких можна отримати так що фарш назад не прокрутиться, тому "майн боротьба" у такій формі
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Додано: Вів 20 сер, 2024 14:09
stm написав:
Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...
Пипка їм. Це ж надо коли фронт тріщить по швам ще на церкву перти...
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