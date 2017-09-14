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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9511951295139514

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 62
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
11%
7
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:23

  Hotab написав:detroytred
В свідомості військовослужбовців дійти що «Росія - ворог» потрібен був час.
Це ж не бойові роботи, яких наш халамидник обіцяв зробити. Це люди зі своїм світоглядом і мізками. Навіть в Україні материковій не вважали кацапів ворогами до кримських подій. А в Криму?? Там контрачі в більшості були місцеві. Офіцери «вже місцеві», вони на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами. Як ви собі уявляєте оце секундне повернення свідомості на 180 градусів??
Так само не відразу спрацювала нова відомість на Донбасі в 14-му, коли колону БТР-ів 25-ї аеромобільної (з Дніпра!) роззброїли місцеві (ясно що під режисуру ФСБ) . Всьому свій час.
Легко казати «якби тоді..»
Воно не сталося тоді, бо не могло тоді статися..

Всё так же и в обратную сторону.
"Офіцери ... на батьківських зборах сиділи за одною партою з кацапськими батьками-офіцерами" - так и кацапські "батьки-офіцери на батьківських зборах сиділи за одною партою з українськими батьками-офіцерами". Если наши "не вважали кацапів ворогами до кримських подій", так и российские тоже. Но они получили приказ и выполнили его и присягу. А наши не получили и не выполнили.
Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:32

  flysoulfly написав:.............
під час початку "Криму" від Обами-Байдена були сигнали, шо вони самі всьо порєшають.
А з донецьким аеропортом - це вже після початку донбаських збройних подій й "референдумів" , аж наприкінці травня, - йому було вже зрозуміло, шо нічого ніхто з обіцяючих нє порєшалі і нє порєшають ("ну нє шмогла я, нє шмогла"), і треба самому робити якісь реальні складні кроки, бо прогладав уже реальний ефект доміно. Доречі й вже було зрозуміло, що "донбаський князь" вже нічого там не в змозі зробити сам

Кучма в 2003 во время конфликта на Тузле не ждал решений и сигналов от Буша-младшего, а отдал сам все приказы.
И в 2003 наши офицеры и солдаты не считали российских врагами так же, как и 2014, но приказ честно выполнили.
И какие такие "від Обами-Байдена були сигнали"? Это тоже из последующих сказок и оправданий наших можновладців?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:35

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:38

ЛАД

Тільки розміром "денежного довольствия"?


Я привів більше факторів , ніж розмір.
І так, для російського офіцера «з однієї парти» напасти чи вбити (принизити, підкорити) «меншовартісного» сусіда простіше, ніж українському - першосортного. Тим більше що першосотрний прийшов з пропозицією стати і меншовартісному першосортним

А яку задачу (наказ) виконали військові на Тузлі? Стояти зі зброєю? Чи які активні дії там були?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.


то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:51

  Hotab написав:Яким чином «намагається загнати»?


почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57

Ви коли плануєте вздьорнутись?

tester7336

так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.


А що «бєзобіднєє» у воюючій країні, призиви не захищати її і мотивувати це, вихваляння правопорушників і злочинців, бігунців через Тису і давальників хабарів, чи призиви виконувати законодавство України? Ви нічого не переплутали?

«
- милый вставай, пора на работу
- это харазмент!!»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Яким чином «намагається загнати»?


почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.

хобав створив собі образ уявного ворога у вигляді уявних ухилянтів, які заміщують реальні ЗС РФ, бо то ж колеги по зброї, від яких можна отримати так що фарш назад не прокрутиться, тому "майн боротьба" у такій формі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:09

  stm написав:Эти младорегионалы запретили московитскую церковь )))
Отдельно верующие как Дмитрук не сумели отстоять и сорвать голосование...

Пипка їм. Це ж надо коли фронт тріщить по швам ще на церкву перти...
Banderlog
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