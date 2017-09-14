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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9511951295139514

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 62
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
11%
7
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.


то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:51

  Hotab написав:Яким чином «намагається загнати»?


почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57

Ви коли плануєте вздьорнутись?

tester7336

так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.


А що «бєзобіднєє» у воюючій країні, призиви не захищати її і мотивувати це, вихваляння правопорушників і злочинців, бігунців через Тису і давальників хабарів, чи призиви виконувати законодавство України? Ви нічого не переплутали?

«
- милый вставай, пора на работу
- это харазмент!!»
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 20 сер, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:11

  detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?

А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?

Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.

  detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))

Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 сер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?

А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?

Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.

  detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))

Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.

Ясно, що Турчинов не став Ататюрком, тоді хто? Не протермінований же?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:31

  tester7336 написав:так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
модерация ему это разрешает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:40

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
модерация ему это разрешает.

п.4.6
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:40

сєанс у вітальєна 36:25

з 36:25
flyman
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  #<1 ... 9511951295139514
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