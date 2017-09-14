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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:42
ЛАД написав: tester7336 написав:
ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.
ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........
Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.
то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:51
Hotab написав:
Яким чином «намагається загнати»?
почему то есть такое понятие как доведение до суицида.
или тот же булинг.
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 13:57
tester7336
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
А що «бєзобіднєє» у воюючій країні, призиви не захищати її і мотивувати це, вихваляння правопорушників і злочинців, бігунців через Тису і давальників хабарів, чи призиви виконувати законодавство України? Ви нічого не переплутали?
«
- милый вставай, пора на работу
- это харазмент!!»
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 20 сер, 2024 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 14:11
detroytred написав:
Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
detroytred написав:
І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Вів 20 сер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25
andrijk777 написав: detroytred написав:
Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
detroytred написав:
І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Ясно, що Турчинов не став Ататюрком, тоді хто? Не протермінований же?
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:31
tester7336 написав:
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
модерация ему это разрешает.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:40
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
так что ваши постоянный додалбывания до участников форума не так уж и безобидны как вы пытаетесь тут себя выставить.
модерация ему это разрешает.
п.4.6
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Додано: Вів 20 сер, 2024 15:40
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