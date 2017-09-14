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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9512951395149515>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 62
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
11%
7
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 13:42

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:ЭТО ТЕ КТО БУДУТ ЕХАТЬ В ШЕЛКАХ ЗА ИНВАЛИДАМИ.

ЗМІ: Сини голови Борщагівської ОТГ “обросли” майном на десятки мільйонів
.........

Спасибо, вы мне прямо глаза открыли!
Я, правда, ещё 2 года назад писал здесь, что будет и коррупция, и воровство. И о том, что никогда так не воруют, как во время войны.


то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 14:11

  detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?

А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?

Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.

  detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))

Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 сер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:25

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?

А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?

Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.

  detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))

Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ.
І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.

Ясно, що Турчинов не став Ататюрком, тоді хто? Не протермінований же?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:41

  Hotab написав:ЛАД

Тільки розміром "денежного довольствия"?


Я привів більше факторів , ніж розмір.
І так, для російського офіцера «з однієї парти» напасти чи вбити (принизити, підкорити) «меншовартісного» сусіда простіше, ніж українському - першосортного. Тим більше що першосотрний прийшов з пропозицією стати і меншовартісному першосортним.
Українці в більшості до кацапів ставились або нейтрально, або по братськи.
Кацапи в більшості «снісходітєльно»
Зрозуміло чому «паровозик смог»?

Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.

А яку задачу (наказ) виконали військові на Тузлі? Стояти зі зброєю? Чи які активні дії там були?

23 октября 2003 года строительство дамбы было остановлено за 102 м от линии государственной границы (провозглашённой Украиной в одностороннем порядке[5]).

Президент Л. Д. Кучма в 2022 году признал, что в случае пересечения границы Украины на Тузле у пограничников и военных имелся его прямой приказ на открытие огня[6].

http://surl.li/hrzmvl
К счастью, не пришлось. Но был приказ и были готовы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:43

  tester7336 написав:.............
то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете.
то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли.
вы уж определитесь - вы понимаете или нет.

Это зависит от того, как вы излагаете свои мысли.
Вы не догадывались?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:43

flyman чувак неплохо общается. Видно что уровень серьёзный. спс за видос.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 15:46

  andrijk777 написав:..............
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
.........

Міг.
Это риск для любого, ну скажем, революционера.
Но... Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Или не начинай революцию, переворот, что угодно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:07

  ЛАД написав:от линии государственной границы (провозглашённой Украиной в одностороннем порядке.

Цікаво як ви це прокоментуєте.
К счастью, не пришлось. Но был приказ и были готовы.

Нє вєрю.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:09

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими.

А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?

Теж очевидно, що Ко це --- підпорядковані президенту посадовці, Голова ВРУ та депутати.

Так і питайте в того "Ко" чому вони не вимагали застосування зброї. У вас виходить що Турчинов винуватий що депутати не вимагали застосування зброї. :D :D Ну якийсь абсурд. ВР у нас незалежний орган влади!!!

І що означає "очевидно"? Під "Ко" зазвичай розуміють соратників(наближених людей). Наприклад "Ко" Зеленського це Єрмак, Подоляк, друзі з Кварталу і т.д. Чому ви в "Ко" Турчинова записали "посадовців, голову ВР і депутатів"?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 сер, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:09

ЛАД

Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.


Так вони ж в Криму особливо і не планували вбивати. А от перед українцями вже стояв вибір: вбивати «вєжлівих» чи ні.
Навіть при наявності наказу зверху я не впевнений що «закримчені» комбриги його б хоча б продублювали у підрозділи. А чи виконали б підрозділи - то я взагалі сумніваюсь..

Можливо памʼятаєте на Донбасі в 14-му в травні здається було кілька випадків , коли військова частина дислокована в якомусь місті Донбасу «декілька годин відстрілювалась, поки не використала весь бк, а потім покинула розташування через обіцяний коридор. Ніхто з обох сторін не постраждав». Ви розумієте що це було насправді? Хлопці місцеві постріляли в повітря і пішли додому до батьків.
Стидно, гірко, але армії доводились вчитись вбивати кацапів.
Hotab
 
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