detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну. А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ. І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 сер, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну. А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ. І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Ясно, що Турчинов не став Ататюрком, тоді хто? Не протермінований же?
Я привів більше факторів , ніж розмір. І так, для російського офіцера «з однієї парти» напасти чи вбити (принизити, підкорити) «меншовартісного» сусіда простіше, ніж українському - першосортного. Тим більше що першосотрний прийшов з пропозицією стати і меншовартісному першосортним. Українці в більшості до кацапів ставились або нейтрально, або по братськи. Кацапи в більшості «снісходітєльно» Зрозуміло чому «паровозик смог»?
Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.
А яку задачу (наказ) виконали військові на Тузлі? Стояти зі зброєю? Чи які активні дії там були?
23 октября 2003 года строительство дамбы было остановлено за 102 м от линии государственной границы (провозглашённой Украиной в одностороннем порядке[5]).
Президент Л. Д. Кучма в 2022 году признал, что в случае пересечения границы Украины на Тузле у пограничников и военных имелся его прямой приказ на открытие огня[6].
tester7336 написав:............. то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете. то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли. вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
Это зависит от того, как вы излагаете свои мысли. Вы не догадывались?
andrijk777 написав:.............. Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну. А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий. .........
Міг. Это риск для любого, ну скажем, революционера. Но... Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Или не начинай революцию, переворот, что угодно.
detroytred написав:ВО Президента і Ко повинні були ВИМАГАТИ!!!! застосування зброї військовими.
А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?
Теж очевидно, що Ко це --- підпорядковані президенту посадовці, Голова ВРУ та депутати.
Так і питайте в того "Ко" чому вони не вимагали застосування зброї. У вас виходить що Турчинов винуватий що депутати не вимагали застосування зброї. Ну якийсь абсурд. ВР у нас незалежний орган влади!!!
І що означає "очевидно"? Під "Ко" зазвичай розуміють соратників(наближених людей). Наприклад "Ко" Зеленського це Єрмак, Подоляк, друзі з Кварталу і т.д. Чому ви в "Ко" Турчинова записали "посадовців, голову ВР і депутатів"?
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 20 сер, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.
Так вони ж в Криму особливо і не планували вбивати. А от перед українцями вже стояв вибір: вбивати «вєжлівих» чи ні. Навіть при наявності наказу зверху я не впевнений що «закримчені» комбриги його б хоча б продублювали у підрозділи. А чи виконали б підрозділи - то я взагалі сумніваюсь..
Можливо памʼятаєте на Донбасі в 14-му в травні здається було кілька випадків , коли військова частина дислокована в якомусь місті Донбасу «декілька годин відстрілювалась, поки не використала весь бк, а потім покинула розташування через обіцяний коридор. Ніхто з обох сторін не постраждав». Ви розумієте що це було насправді? Хлопці місцеві постріляли в повітря і пішли додому до батьків. Стидно, гірко, але армії доводились вчитись вбивати кацапів.