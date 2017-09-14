RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9512951395149515

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 62
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
9
Від 1,5 до 2 років
11%
7
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
14
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:16

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..............
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну.
А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
.........

Міг.
Это риск для любого, ну скажем, революционера.
Но... Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
Или не начинай революцию, переворот, что угодно.

Турчинов не починав революції і до влади не рвався. Не потрібно узагальнювати.
По-моєму він взагалі не хотів ставати "во президента" але варіантів(інших кандидатів) не було.
Тому за ніякий "гуж" Турчинов не брався, на відміну наприклад від Зеленського чи Порошенка.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5396
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:24

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24614
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:27

  ЛАД написав:Відслужив. В 1984-1986. В проклинаемом вами СССР.
Подозреваю, что это было нужно для поступления на "факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини".
Хотя скорее, судя по годам, был какой-то прокол в универе, пришлось пойти в армию.

очень странно, что парторг - большой знаток СССР, не знает, что с 1984 года студенты лишились отсрочки от армии и все, кто старше 18 лет, пошли служить срочную

И только у одного Порошенко оказался прокол в универе )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:39

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24614
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 16:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут недавно разгоняли зраду о том, что Германию сократит помощь Украине

1) Германии под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, - The Times
Министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановление финансирования будущих поставок вооружений Киеву.

2) "Стільки, скільки буде потрібно". Німеччина запевнила, що не припинить допомагати Україні
Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

3) Сокращение помощи Украине: на Шольца набросились и соратники, и оппозиция, - СМИ
Внутри немецкого правительства возникли споры из-за решения сократить военную помощь Украине. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга, пишет BILD со ссылкой на свои источники.

4) Еще 4 IRIS-T и не только: на фоне скандала Берлин обещает засыпать Украину оружием
"И именно поэтому нет ни одного сообщения от правительства о том, что поддержка будет сокращена или каким-то другим образом ограничена", - подчеркнул Бюхнер.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 17:00

  Hotab написав:ЛАД

Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.


Так вони ж в Криму особливо і не планували вбивати. А от перед українцями вже стояв вибір: вбивати «вєжлівих» чи ні.

Не собирались.
Но если бы наши оказали сопротивление, то пришлось бы.
Навіть при наявності наказу зверху я не впевнений що «закримчені» комбриги його б хоча б продублювали у підрозділи. А чи виконали б підрозділи - то я взагалі сумніваюсь...

Тоже не уверен. Но всё же нарушить прямой приказ для военного нелегко. Но приказа не было.

Можливо памʼятаєте на Донбасі в 14-му в травні здається було кілька випадків , коли військова частина дислокована в якомусь місті Донбасу «декілька годин відстрілювалась, поки не використала весь бк, а потім покинула розташування через обіцяний коридор. Ніхто з обох сторін не постраждав». Ви розумієте що це було насправді? Хлопці місцеві постріляли в повітря і пішли додому до батьків.
Стидно, гірко, але армії доводились вчитись вбивати кацапів.

Там ребятам было ещё сложнее, чем в Крыму. Стрелять надо было в своих знакомых, соседей, возможно, даже в друзей детства. + уже хорошо сработала пропаганда - Донбасс, вроде, защищался от угрозы "националистов", которые своими криками о "поездах на Донбасс для наведения порядка" сильно помогли этой пропаганде.
Это, кстати, "-" системы, когда солдаты служат по месту призыва.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29768
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 17:12

  ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло....
На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в
Двох чеченських
Одній придністровській
Одному Карабасі
Одній осетино-абхазьській
одній Грузинській...
Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд
+ Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404
а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27958
З нами з: 15.01.09
Подякував: 282 раз.
Подякували: 2974 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9512951395149515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709570
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1831)
20.08.2024 17:11
Ринок ОВДП (6692)
20.08.2024 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.