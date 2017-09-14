andrijk777 написав:.............. Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну. А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий. .........
Міг. Это риск для любого, ну скажем, революционера. Но... Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Или не начинай революцию, переворот, что угодно.
Турчинов не починав революції і до влади не рвався. Не потрібно узагальнювати. По-моєму він взагалі не хотів ставати "во президента" але варіантів(інших кандидатів) не було. Тому за ніякий "гуж" Турчинов не брався, на відміну наприклад від Зеленського чи Порошенка.
ЛАД написав:Відслужив. В 1984-1986. В проклинаемом вами СССР. Подозреваю, что это было нужно для поступления на "факультет міжнародних відносин та міжнародного права КНУ ім. Шевченка за спеціальністю міжнародні економічні відносини". Хотя скорее, судя по годам, был какой-то прокол в универе, пришлось пойти в армию.
очень странно, что парторг - большой знаток СССР, не знает, что с 1984 года студенты лишились отсрочки от армии и все, кто старше 18 лет, пошли служить срочную
И только у одного Порошенко оказался прокол в универе )
Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.
Так вони ж в Криму особливо і не планували вбивати. А от перед українцями вже стояв вибір: вбивати «вєжлівих» чи ні.
Не собирались. Но если бы наши оказали сопротивление, то пришлось бы.
Навіть при наявності наказу зверху я не впевнений що «закримчені» комбриги його б хоча б продублювали у підрозділи. А чи виконали б підрозділи - то я взагалі сумніваюсь...
Тоже не уверен. Но всё же нарушить прямой приказ для военного нелегко. Но приказа не было.
Можливо памʼятаєте на Донбасі в 14-му в травні здається було кілька випадків , коли військова частина дислокована в якомусь місті Донбасу «декілька годин відстрілювалась, поки не використала весь бк, а потім покинула розташування через обіцяний коридор. Ніхто з обох сторін не постраждав». Ви розумієте що це було насправді? Хлопці місцеві постріляли в повітря і пішли додому до батьків. Стидно, гірко, але армії доводились вчитись вбивати кацапів.
Там ребятам было ещё сложнее, чем в Крыму. Стрелять надо было в своих знакомых, соседей, возможно, даже в друзей детства. + уже хорошо сработала пропаганда - Донбасс, вроде, защищался от угрозы "националистов", которые своими криками о "поездах на Донбасс для наведения порядка" сильно помогли этой пропаганде. Это, кстати, "-" системы, когда солдаты служат по месту призыва.
ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло.... На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в Двох чеченських Одній придністровській Одному Карабасі Одній осетино-абхазьській одній Грузинській... Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд + Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404 а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.
andrijk777 написав:........... Турчинов не починав революції і до влади не рвався. Не потрібно узагальнювати. По-моєму він взагалі не хотів ставати "во президента" але варіантів(інших кандидатів) не було. Тому за ніякий "гуж" Турчинов не брався, на відміну наприклад від Зеленського чи Порошенка.
Не починав. Но "за гуж" взялся, даже если и "до влади не рвався". Он был избран головою Верховної Ради України 22 февраля, когда всё уже было ясно и стал во президента 23 февраля. Он был уже не мальчик, а очень опытный политик, должен был понимать ситуацию. Если бы не хотел, мог отказаться.
Убивать даже человека, к которому относишься снисходительно, но не враждебно тоже нелегко.
Так вони ж в Криму особливо і не планували вбивати. А от перед українцями вже стояв вибір: вбивати «вєжлівих» чи ні. Навіть при наявності наказу зверху я не впевнений що «закримчені» комбриги його б хоча б продублювали у підрозділи. А чи виконали б підрозділи - то я взагалі сумніваюсь..
Можливо памʼятаєте на Донбасі в 14-му в травні здається було кілька випадків , коли військова частина дислокована в якомусь місті Донбасу «декілька годин відстрілювалась, поки не використала весь бк, а потім покинула розташування через обіцяний коридор. Ніхто з обох сторін не постраждав». Ви розумієте що це було насправді? Хлопці місцеві постріляли в повітря і пішли додому до батьків. Стидно, гірко, але армії доводились вчитись вбивати кацапів.
А я не сумніваюся, бо отаких випадків з військовими частинами бачив не один, а знаю про купу куп...
Ящік горілки в гуртожиток військового містечка.... і гори здвинуть. І пох що там нагорі домовилися, за скільки продалися. А коли вже процес збройної бійки піде, то вже всі інші (жонатики, а також командири підключаться. Нікуди не дінуться з одного човна, бо розбиратися дуже вже тоді ніхто не буде -- миттєвий поділ).
Але. Головне, щоб хоч хтось взяв на себе відповідальність і почав: хоч контрозвідки, хоч командир частини або один з заступників. Відповідно, щоб їм згори дали чіткі гарантії (накази).
Коли ж Турчинов (сам Турчинов) прямо каже в спогадах, що на питання командирів частин на відкриття вогню і *там же цивільні* він -- "А що я їм міг відповісти?!", то який ще міг бути ітог?
ЛАД написав:Не починав. Но "за гуж" взялся, даже если и "до влади не рвався". Он был избран головою Верховної Ради України 22 февраля, когда всё уже было ясно и стал во президента 23 февраля. Он был уже не мальчик, а очень опытный политик, должен был понимать ситуацию. Если бы не хотел, мог отказаться.