ЛАД написав:от линии государственной границы (провозглашённой Украиной в одностороннем порядке.
Цікаво як ви це прокоментуєте.
А что тут комментировать? Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было. Более того:
В декабре 2003 года президенты Путин и Кучма подписали «Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Тем не менее, вопрос о российско-украинской границе и о режиме Азовского моря так и остался неурегулированным
К счастью, не пришлось. Но был приказ и были готовы.
Но вот ведь какой нюанс. Год прошёл, а до сих пор неизвестно, а кто же дал разрешение на проведение мероприятия
1) Міська рада ? Так, згідно чинного законодавства, во время военного положения міська рада и не могла выдать такое разрешение А учитывая, что зелена влада пытается постоянно наезжать на місцеву раду, выдай місцева рада такое разрешение - уже б всю місцеву раду по судам затаскали
2) Місцева військова адміністрація ? Ой, вей, не смешите меня. Брижинский так ухмылялся, после ракетного удара, что его пронесло и это не он выдавал разрешение
3) Обласна військова адміністрація ? Вполне, учитывая масштаб мероприятия. Но вот ведь как, сами себя никак найти не могут. Это же не Червинского кошмарить Себя любимых они оберегают, не на часі
PS. Позиция Берлинской - сперва писала, что это місцева рада выдала разрешение, потом изменила свой пост, потом засунула голову в песок. Забывая, что жопа-то снаружи
В понедельник, 19 августа, защитникам нашей страны удалось добиться новых успехов, пишет американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на кадры с геолокацией, которые были опубликованы вчера. "...украинские силы продвинулись в Вишневке (к юго-западу от Коренево и в 14 км от международной границы)", - выяснили аналитики.
Российское Минобороны утверждало, что авиация РФ и артиллерия ударили по украинцам, действующим возле Вишневки. В ISW добавили, что таким образом вражеское ведомство потенциально могло молчаливо признать, что украинские защитники имеют продвижение в этом районе.
Чому гетьман цього не ініціював ? Верховна Рада після півтора року дискусій та суперечок ухвалила закон, який прямо забороняє діяльність Російської православної церкви в Україні та відкриває шлях до такого ж рішення щодо Української православної церкви (раніше Московського патріархату). "За" проголосували 265 депутатів. У межах компромісу між усіма фракціями Ради питання у другому читанні не обговорювали й схвалили одразу після відкриття засідання. Ніхто з противників закону на розгляді своїх поправок не наполягав. "Проти" проголосували чотири "слуги народу", 17 членів ОПЗЖ і сім членів групи "Відновлення України". Повний текст законопроєкту ще не доступний, проте ВВС Україна з ним ознайомилась. Ініціатором цього закону ще у грудні 2022 року став президент Володимир Зеленський, який оголосив тоді курс на “духовну незалежність від Москви”. https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... 5Bisapi%5D
andrijk777 написав:А хто такі "Ко"? Усі "Ко" були проти застосування зброї військовими. Уточніть хто такі "Ко"?
Теж очевидно, що Ко це --- підпорядковані президенту посадовці, Голова ВРУ та депутати.
Так і питайте в того "Ко" чому вони не вимагали застосування зброї. У вас виходить що Турчинов винуватий що депутати не вимагали застосування зброї. Ну якийсь абсурд. ВР у нас незалежний орган влади!!!
І що означає "очевидно"? Під "Ко" зазвичай розуміють соратників(наближених людей). Наприклад "Ко" Зеленського це Єрмак, Подоляк, друзі з Кварталу і т.д. Чому ви в "Ко" Турчинова записали "посадовців, голову ВР і депутатів"?
Ви прочитайте, що я написав, а не те, що вам здається, що в мене виходить.
Посада. Є посада. На посадовця покладається відповідальність... і посадові обов'язки. Так от там,де надається право віддавати укази, накази, розпорядження, далі йде --- обов'язок контролювати і добиватися їх виконання.
Ще раз по буквах: ВО президента навіть не віддав відповідних указів, наказів, розпоряджень. Підстав для ГШ, контрозвідки та ін. структур для їх рішень. Ну вам же Муженко вже прямим текстом це пояснив...
З.и. ну якщо ви вважаєте, що Турчинов сам по собі, то про що тоді розмова?)) Аваков з Наливайченком з групою спокійно за Овочем поїхали ..., а донести до командирів частин (хто Овоч і хто пересічний комчастини?)), не могли?
Абсурд виходить у вас -- що вищестоящому Турчинову необхідно, щоб нижчестояща Ко сама від нього вимагала. Депутати... Малось на увазі, що і підтримка частини депутатів в Турчинова була.
detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую?
Ще раз: ви сильно багато вимагаєте від людини яка 2 дні тому стала президентом не легітимним способом! Конституція України не передбачає посаду "виконувач обов'язків президента" + Янек не був позбавлений президенства по законну. А в тій ситуацію це грало величезну роль. Через тиждень Турчинов міг сидіти на лаві підсудних або взагалі міг бути убитий.
detroytred написав:І чому він раніше не зробив отак щоб "Все поняли: на войне надо воевать." ? ----- ))))))
Тому що пройшло 3 місяці. За ці три місяці Турчинов налагодив управління державою і вже зміг віддати такий наказ. І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.
Так він навіть не зробив отих указів-наказів! Саме про це мова. Свою частку роботи, саме свою функцію не виконав навіть формально. А не те що добивався виконання всіма законними способами.
Ну як ви не можете побачити-то?! Що одна справа, коли той же командир частини або отой командир отієї групи десантури на Донбасі, має прямий чіткий наказ і АБСОЛЮТНО інша справа, коли не має ніяких навіть підстав (тобто йому пропонується робити вибір на свій розсуд...). Невиконання прямого наказу і відсутність такого наказу. Різниця, як між небом і землею. От і зробили оті всл свій вибір... Беззаперечно провини з них це не знімає, але ж мова не про них, а про те, які умови цьому сприяли і хто по суті поставив їх в ці умови.
І предметом є не провина Турчинова і Ко, а предметом є --- можливість іншого сценарію розвитку подій. От Муженко прямо вказує, що така можливість була. Але для її реалізації потрібно було що? Він сказав що.
Як повідомляється, узимку цього року російський пілот FPV з позивним «Сільвер» вийшов на зв’язок із легіоном «Свобода Росії». Своє рішення піти на співпрацю з Україною росіянин пояснив систематичними воєнними та іншими злочинами його командування, включно з позасудовими стратами, побиттями та поборами в загарбницькому підрозділі. У межах взаємодії з російським військовослужбовцем Україна змогла отримати цінні розвідувальні дані про розташування, чисельність та наміри ворога на конкретному напрямку фронту. У зручний момент «Сільвер» кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу підрозділу «Шторм зет», де спав його комбат та інші російські офіцери. Загалом у підвалі перебували близько 15 осіб. «У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч з під’їздом, і ми вирішили в цю трубу вкинути гранату або дві, щоб вони поруч з ними вибухнули», – поділився «Сільвер». Після завершення справи росіянин утік заздалегідь продуманим маршрутом і перейшов на підконтрольну Україні територію. Надалі він став рекрутом легіону «Свобода Росії». https://www.volynnews.com/news/all/rosi ... -ukrayiny/
ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло.... На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в Двох чеченських Одній придністровській Одному Карабасі Одній осетино-абхазьській одній Грузинський... Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд + Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404 а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.
Давайте немного уточним. Две чеченских войны - первая 1994-1995, вторая 1999 и формально до 2009, а фактически до апреля 2000. Потом уже были партизанские действия, которые идут практически до сих пор. Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов). В Карабахе РФ не воевала, в НКР только были введены российские миротворцы в 2020. "Одній осетино-абхазьській" - вы, видимо, перепутали, такой не было, был "осетинсько-інгуський конфлікт" в 1992. Грузия верно - 2008. Если вы имели ввиду Южную Осетию и Республику Абхазия, то они отделились от Грузии ещё при развале Союза в 1992, хотя и не были признаны в мире. Т.о. все столкновения происходили не раз в 5 лет, а при развале Союза. С Чечнёй в 1994 и 1999, но это фактически один растянутый конфликт, начатый при развале Союза исильно затянувшийся благодаря сопротивлению чеченцев. Так что реально только грузинская война. Ну а шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом. До этого такого не было. Возможно ошибаюсь - я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.