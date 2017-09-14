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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:02
ЛАД написав:
А что тут комментировать?
Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было.
Тобто, ніякого кордону немає, москалі нічого не порушуючі насипають дамбу, а збройні сили України готуються вбивать мірних тракторістов.
Все вірно?
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:07
ЛАД написав:
Ну а шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом. До этого такого не было. Возможно ошибаюсь - я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.
То есть, ты 30 лет не смотрел росТВ, но точно знаешь, что шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом
Парторг стремительно стареет, уже теряется в фактах, годах и событиях
Но точно уверен, что виноват Майдан и Порошенко
Ну так и росТВ говорит тоже самое )
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:10
ЛАД написав:
Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов).
Хто на ком стояв, хто такі сєпаратісти, на якому боці вони воювали, та хто саме з УНА-УНСО?
В Карабахе РФ не воевала
Звісно не воювала, ето зєльоніє чєловєчкі.
Цікаво звідки ви це взяли, це вони вам сказали шо не воювали?
UPD:
ЛАД написав:
я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.
укрТВ це шо?
Востаннє редагувалось Water
в Вів 20 сер, 2024 18:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:10
Water написав: ЛАД написав:
А что тут комментировать?
Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было.
Тобто, ніякого кордону немає, москалі нічого не порушуючі насипають дамбу, а збройні сили України готуються вбивать мірних тракторістов.
Все вірно?
Всё неверно.
Вы провокатор?
Украинская сторона установила свою границу в 12 морских милях от берега как в Чёрном, так и в Азовском морях в соответствии с международным морским правом
28 января 2003 года государственная граница между Украиной и Россией по суше была установлена договором, однако российская сторона не хотела признавать, что морское пространство также должно быть разграничено.
Т.е. демаркации морских границ не было.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:13
Water написав: ЛАД написав:
Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов).
Хто на ком стояв, хто такі сєпаратісти, на якому боці вони воювали, та хто саме з УНА-УНСО?
В Карабахе РФ не воевала
Звісно не воювала, ето зєльоніє чєловєчкі.
Цікаво звідки ви це взяли, це вони вам сказали шо не воювали?
У вас слишком много вопросов. Откройте литературу, почитайте.
Мне за ликбез не платят.
Если вам хочется пользоваться мифами, ваше право.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:17
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не починав.
Но "за гуж" взялся, даже если и "до влади не рвався".
Он был избран головою Верховної Ради України 22 февраля, когда всё уже было ясно и стал во президента 23 февраля. Он был уже не мальчик, а очень опытный политик, должен был понимать ситуацию. Если бы не хотел, мог отказаться.
І що б було з Україну якби він отказался?
В сенсі що?
Обрали б спікером іншого.
І на цього іншого поклали б обов'язки президента.
___________________________
Прікол, наткнувся:
*В результаті за мене проголосували 288 депутатів — і «свої», і значна частина колишньої більшості, як регіонали, так і частина комуністів. Я пригадую, як кричав Петро Симоненко, коли пізніше я розпускав їхню фракцію і доручив Мінʼюсту підготувати документи для заборони Комуністичної партії: «Ми ж за вас голосували!» «Ну що ж, — сказав я. — Буває».
))))
І їжаку зрозуміло, що перед голосуванням домовлялися з усіма. І з коммі.
А потім - *Буває*))
Коли йому треба, то він знаходить можливості добитися результату.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:17
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
А что тут комментировать?
Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было.
Тобто, ніякого кордону немає, москалі нічого не порушуючі насипають дамбу, а збройні сили України готуються вбивать мірних тракторістов.
Все вірно?
Всё неверно.
Вы провокатор?
Украинская сторона установила свою границу в 12 морских милях от берега как в Чёрном, так и в Азовском морях в соответствии с международным морским правом
28 января 2003 года государственная граница между Украиной и Россией по суше была установлена договором, однако российская сторона не хотела признавать, что морское пространство также должно быть разграничено.
Т.е. демаркации морских границ не было.
Можливо це ви провокатор, який постійно видає кацапську пропаганду за істину.
А то шо є:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державний кордон України
Закон введено в дію з дня опублікування - 18 грудня 1991 року
(згідно з Постановою Верховної Ради України
від 4 листопада 1991 року N 1778-XII)
схоже вам це не цікаво, ви й надалі будете цітувать москальську пєдівікію та росказувать шо ето раисская территория, просто косу размыло, мы хатели иё восстановить, атуттакое. Касанаша.
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:18
ЛАД написав:
Если вам хочется пользоваться мифами, ваше право.
Так ты мифами и пользуешься, иногда факты говоришь
PS. И я знаю, что ты меня читаешь )
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:19
Water написав: ЛАД написав:
А что тут комментировать?
Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было.
Тобто, ніякого кордону немає, москалі нічого не порушуючі насипають дамбу, а збройні сили України готуються вбивать мірних тракторістов.
Все вірно?
Саме так, тільки "не вбивать", а як там недавно приводили турбопатріоти цитати "затримувати"
ухилянтів
порушників держкородону
Тиси
Тузли
Востаннє редагувалось flyman
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Додано: Вів 20 сер, 2024 18:19
ЛАД написав: Water написав: ЛАД написав:
Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов).
Хто на ком стояв, хто такі сєпаратісти, на якому боці вони воювали, та хто саме з УНА-УНСО?
В Карабахе РФ не воевала
Звісно не воювала, ето зєльоніє чєловєчкі.
Цікаво звідки ви це взяли, це вони вам сказали шо не воювали?
У вас слишком много вопросов. Откройте литературу, почитайте.
Мне за ликбез не платят.
Если вам хочется пользоваться мифами, ваше право.
В сенсі міфамі? А мого знайомого москаля, який воював у Нагорному Карабасі, мені теж в міфи записать? Яку
нафіг літературу я повинен читать
, приклад? Там москалі торчали до останнього. Звісно вониж і розпочали цей так званий канфлікт.
Востаннє редагувалось Water
в Вів 20 сер, 2024 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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