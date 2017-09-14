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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9515951695179518

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:23

  flyman написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:А что тут комментировать?
Если бы вы открыли ссылку, то увидели бы, что согласованной границы не было.

Тобто, ніякого кордону немає, москалі нічого не порушуючі насипають дамбу, а збройні сили України готуються вбивать мірних тракторістов.
Все вірно?

Саме так, тільки "не вбивать", а як там недавно приводили турбопатріоти цитати "затримувати" ухилянтів порушників держкородону Тиси Тузли

Тапілі біля Тузли?
Чи хотів би я тоді це побачить утанувшего москаля?
Питання риторичне.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:23

  Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю.
я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало.
у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу
мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"

Сколько пафоса, сколько пафоса ... ты точно прораб ?
Прораб и такие высокие философские материи - не совместимы

Помнится мне, ты ныл, что твоя жена с детьми уже выезжала и их так долго держали на границе, так долго, прямо бесчеловечно

Потом, оказывается ты не женат

И опять вывозишь каких-то детей

Но если ты в декабре выедешь и перестанешь ныть - я только, за :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:29

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло....
На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в
Двох чеченських
Одній придністровській
Одному Карабасі
Одній осетино-абхазьській
одній Грузинський...
Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд
+ Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404
а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.

Давайте немного уточним.
Две чеченских войны - первая 1994-1995, вторая 1999 и формально до 2009, а фактически до апреля 2000. Потом уже были партизанские действия, которые идут практически до сих пор.
Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов).
В Карабахе РФ не воевала, в НКР только были введены российские миротворцы в 2020.
"Одній осетино-абхазьській" - вы, видимо, перепутали, такой не было, был "осетинсько-інгуський конфлікт" в 1992.
Грузия верно - 2008. Если вы имели ввиду Южную Осетию и Республику Абхазия, то они отделились от Грузии ещё при развале Союза в 1992, хотя и не были признаны в мире.
Т.о. все столкновения происходили не раз в 5 лет, а при развале Союза. С Чечнёй в 1994 и 1999, но это фактически один растянутый конфликт, начатый при развале Союза исильно затянувшийся благодаря сопротивлению чеченцев.
Так что реально только грузинская война.
Ну а шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом. До этого такого не было. Возможно ошибаюсь - я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.

а що це про Сірію забули? де руські пілоти своїми "високоточними" КАБами бомбили цивільне населення за схемою, де бомба влучила - там штаб або склад терористів.

а що там з сучасними хероями Раші - Вагнером? напевне, не вистачить пальців, щоб порахувати країни, де вони показово катували місцевих. чи це якісь не такі руські. нагадаю, дуже популярні в сучасній Раші - хто лише з кувалдою не позував...

й навіть не треба в один ряд ставити Майдан, де суспільство не давало нашій владі будувати диктатуру, й ту пропаганду, яку згодовували в Раші останні 20 років. як гроші в Раші з'явилися через подорожчання енергоносіїв, так відразу почали витрачати на армію.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:31

Water
Вот вам из украинской:
На думку аналітиків, метою конфлікту було вчинення тиску на Україну стосовно делімітації кордону в Керченській протоці та Азовському морі.

[urlhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0][/url]
Надеюсь, понятие делимитации вам известно.
Там же:
Москва відмовлялася визнати Тузлу островом, наполягаючи на тому, що це коса і що Україні була передана лише континентальна частина Криму.
.....
Росія також вимагала спільного використання Азово-Керченської акваторії і погоджувалася встановити кордон з Україною лише по дну, але не по воді.
......
23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].

У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1].
......
23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].

У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1].

А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.

Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:37

  ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.

Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.

Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись?
А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році.
Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:43

  Water написав:.......
В сенсі міфамі? А мого знайомого москаля, який воював у Нагорному Карабасі, мені теж в міфи записать? Яку нафіг літературу я повинен читать, приклад? Там москалі торчали до останнього. Звісно вониж і розпочали цей так званий канфлікт.

Для начала хотя бы укр.Вики - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82
Может, хоть это вам поможет.
Там почему-то нет ни слова о том, что "москалі ... розпочали цей так званий канфлікт" (хотя правильно "конфликт"). И ничего нет об участии РФ в войне. Зато говорится о том, что проблема тянется ещё с 19 столетия и как раз Россия, а затем Союз удерживали от межнациональных столкновений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 18:47

  Water написав:
  ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.

Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.

Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись?
А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році.
Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.

Та гадайте собі, що завгодно.
Коли немає бажання читати і розбиратися, то я нічого вдіяти не можу.
Звісно, коли нічого не знаєш і віриш к міфи, то жити легше і простіше.
ЛАД
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