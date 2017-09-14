Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю. я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало. у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Сколько пафоса, сколько пафоса ... ты точно прораб ? Прораб и такие высокие философские материи - не совместимы
Помнится мне, ты ныл, что твоя жена с детьми уже выезжала и их так долго держали на границе, так долго, прямо бесчеловечно
Потом, оказывается ты не женат
И опять вывозишь каких-то детей
Но если ты в декабре выедешь и перестанешь ныть - я только, за
ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло.... На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в Двох чеченських Одній придністровській Одному Карабасі Одній осетино-абхазьській одній Грузинський... Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд + Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404 а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.
Давайте немного уточним. Две чеченских войны - первая 1994-1995, вторая 1999 и формально до 2009, а фактически до апреля 2000. Потом уже были партизанские действия, которые идут практически до сих пор. Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов). В Карабахе РФ не воевала, в НКР только были введены российские миротворцы в 2020. "Одній осетино-абхазьській" - вы, видимо, перепутали, такой не было, был "осетинсько-інгуський конфлікт" в 1992. Грузия верно - 2008. Если вы имели ввиду Южную Осетию и Республику Абхазия, то они отделились от Грузии ещё при развале Союза в 1992, хотя и не были признаны в мире. Т.о. все столкновения происходили не раз в 5 лет, а при развале Союза. С Чечнёй в 1994 и 1999, но это фактически один растянутый конфликт, начатый при развале Союза исильно затянувшийся благодаря сопротивлению чеченцев. Так что реально только грузинская война. Ну а шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом. До этого такого не было. Возможно ошибаюсь - я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.
а що це про Сірію забули? де руські пілоти своїми "високоточними" КАБами бомбили цивільне населення за схемою, де бомба влучила - там штаб або склад терористів.
а що там з сучасними хероями Раші - Вагнером? напевне, не вистачить пальців, щоб порахувати країни, де вони показово катували місцевих. чи це якісь не такі руські. нагадаю, дуже популярні в сучасній Раші - хто лише з кувалдою не позував...
й навіть не треба в один ряд ставити Майдан, де суспільство не давало нашій владі будувати диктатуру, й ту пропаганду, яку згодовували в Раші останні 20 років. як гроші в Раші з'явилися через подорожчання енергоносіїв, так відразу почали витрачати на армію.
На думку аналітиків, метою конфлікту було вчинення тиску на Україну стосовно делімітації кордону в Керченській протоці та Азовському морі.
[urlhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0][/url] Надеюсь, понятие делимитации вам известно. Там же:
Москва відмовлялася визнати Тузлу островом, наполягаючи на тому, що це коса і що Україні була передана лише континентальна частина Криму. ..... Росія також вимагала спільного використання Азово-Керченської акваторії і погоджувалася встановити кордон з Україною лише по дну, але не по воді. ...... 23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].
У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1]. ...... 23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].
У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1].
А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.
Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись? А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році. Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.
Water написав:....... В сенсі міфамі? А мого знайомого москаля, який воював у Нагорному Карабасі, мені теж в міфи записать? Яку нафіг літературу я повинен читать, приклад? Там москалі торчали до останнього. Звісно вониж і розпочали цей так званий канфлікт.
ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.
Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись? А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році. Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.
Та гадайте собі, що завгодно. Коли немає бажання читати і розбиратися, то я нічого вдіяти не можу. Звісно, коли нічого не знаєш і віриш к міфи, то жити легше і простіше.