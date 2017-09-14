Бетон написав:к зиме готовлюсь. детей увезут к октябрю. я надеюсь уехать к декабрю. я просто обязан, мой долг дать им дорогу в жизнь во что бы то ни стало. у меня с детьми договор имеет высшую юридическую силу мне возразят, мол, дай им дорогу здесь. отвечу заранее красивой цитатой про сегодняшнюю (и как видим вечную) власть: "глисти помруть разом з тілом"
Сколько пафоса, сколько пафоса ... ты точно прораб ? Прораб и такие высокие философские материи - не совместимы
Помнится мне, ты ныл, что твоя жена с детьми уже выезжала и их так долго держали на границе, так долго, прямо бесчеловечно
Потом, оказывается ты не женат
И опять вывозишь каких-то детей
Но если ты в декабре выедешь и перестанешь ныть - я только, за
ЛАД написав:Чим "свідомість російських військовослужбовців" краща за "свідомість українських військовослужбовців"? Тільки розміром "денежного довольствия"?
Свідомість москаля в тому що мізки йому промили і перетворили його на агресивне бидло.... На відміну від батальйону ООН - Українські військові не приймали участь в Двох чеченських Одній придністровській Одному Карабасі Одній осетино-абхазьській одній Грузинський... Як на мене а бойові дії мінімум раз в 5 років і відсутність бойових дій останніх 30 років - дуже сильно міняє світоглядд + Приведіть мені приклади тридцятирічної пропоганди на Українському телебеченні на тему - москалі нелюди і росія країна 404 а тепер порівняйте з шабашом на тостві..і все стане на свої місця.
Давайте немного уточним. Две чеченских войны - первая 1994-1995, вторая 1999 и формально до 2009, а фактически до апреля 2000. Потом уже были партизанские действия, которые идут практически до сих пор. Война в Приднестровье - 1992 (и, кстати, добровольцы УНА-УНСО принимали участие на стороне сепаратистов). В Карабахе РФ не воевала, в НКР только были введены российские миротворцы в 2020. "Одній осетино-абхазьській" - вы, видимо, перепутали, такой не было, был "осетинсько-інгуський конфлікт" в 1992. Грузия верно - 2008. Если вы имели ввиду Южную Осетию и Республику Абхазия, то они отделились от Грузии ещё при развале Союза в 1992, хотя и не были признаны в мире. Т.о. все столкновения происходили не раз в 5 лет, а при развале Союза. С Чечнёй в 1994 и 1999, но это фактически один растянутый конфликт, начатый при развале Союза исильно затянувшийся благодаря сопротивлению чеченцев. Так что реально только грузинская война. Ну а шабаш на росТВ начался одновременно с Майданом. До этого такого не было. Возможно ошибаюсь - я росТВ не видел уже лет 30, смотрел только укрТВ.
а що це про Сірію забули? де руські пілоти своїми "високоточними" КАБами бомбили цивільне населення за схемою, де бомба влучила - там штаб або склад терористів.
а що там з сучасними хероями Раші - Вагнером? напевне, не вистачить пальців, щоб порахувати країни, де вони показово катували місцевих. чи це якісь не такі руські. нагадаю, дуже популярні в сучасній Раші - хто лише з кувалдою не позував...
й навіть не треба в один ряд ставити Майдан, де суспільство не давало нашій владі будувати диктатуру, й ту пропаганду, яку згодовували в Раші останні 20 років. як гроші в Раші з'явилися через подорожчання енергоносіїв, так відразу почали витрачати на армію.
На думку аналітиків, метою конфлікту було вчинення тиску на Україну стосовно делімітації кордону в Керченській протоці та Азовському морі.
[urlhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0][/url] Надеюсь, понятие делимитации вам известно. Там же:
Москва відмовлялася визнати Тузлу островом, наполягаючи на тому, що це коса і що Україні була передана лише континентальна частина Криму. ..... Росія також вимагала спільного використання Азово-Керченської акваторії і погоджувалася встановити кордон з Україною лише по дну, але не по воді. ...... 23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].
У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1]. ...... 23 жовтня будівництво дамби зупинили після того, як будівельники досягли українського прикордонного понтона і між українськими прикордонниками й російськими будівельниками залишалося близько 100 метрів. Того ж місяця Україна провела військові навчання з пусками ракет поблизу мису Чауда в районі Керченського півострова в Криму[2].
У листопаді прем'єр-міністри РФ та України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. 2 грудня Тузлі відкрилася нова прикордонна застава[1].
А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.
Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись? А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році. Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.
Water написав:....... В сенсі міфамі? А мого знайомого москаля, який воював у Нагорному Карабасі, мені теж в міфи записать? Яку нафіг літературу я повинен читать, приклад? Там москалі торчали до останнього. Звісно вониж і розпочали цей так званий канфлікт.
ЛАД написав:А вот причина, о которой в укрВики не говорится:
Проблема принадлежности косы сводилась к тому, что хотя Украина владела западным, а Россия — восточным берегами Керченского пролива, обладание Украиной косой Тузла приводило к тому, что на единственном участке морского судоходного канала, проложенного по дну Керченского пролива между Тузлой и Крымским полуостровом, оба берега данного канала являлись собственностью Украины, что позволяло Украине в одностороннем порядке взимать плату за проход по судоходному каналу в том числе и с российских кораблей.
Это из росс. Вики по ссылке, кот. давал раньше.
Це для вас прічіна. Ви гадаєте москалі не хотіли нічого сплачувать, хотіли за звичкою нахаляву користуватись? А я гадаю причина трішки інша, це так звана гібридна війна, котра розпочалась не 2014, а можливо ще раніше, у тому ж 1992 році. Але ви й надалі продовжуйте читать москальську пєдівікію і дєржітє нас в курсє по поводу ополати за проєзд.
Та гадайте собі, що завгодно. Коли немає бажання читати і розбиратися, то я нічого вдіяти не можу. Звісно, коли нічого не знаєш і віриш в міфи, то жити легше і простіше.
Тобто, москалів там не було, я знайомому мосаалю так би і передав шо його там не було, але давно вже з ним не спілкувався.
Зато говорится о том, что проблема тянется ещё с 19 столетия и как раз Россия, а затем Союз удерживали от межнациональных столкновений.
Ви бачите різницю між "межнациональных столкновений" та: "радянська влада десятиліттями придушувала будь-які націоналістичні чи релігійні виступи"? Тобто, москалів там не було, АЛЕ вони "удерживали от межнациональных столкновений", це як?
Ну що жжжжж... Не так легко на Марсі дев'ятикласнику сільської школи вчитись керувати ефпіві-дронами! (бо це вам не мавіки, якими керувати значно легше!)
І от собі думаю, що десь на Землі, є молоді сини-соколи будівельника, які краще би вчились/засвоювали інформацію(бо це і з комп'ютерами/програмами/прошивками і т.п. пов'язане), а не тільки керуванням бпла. Також і Василь з Рівного, який сам хвалився недавно, що шарить в цих всіх деталях/процесорах і т.п. - міг би спокійно ВЖЕ ДАВНО піти на оператора бпла, чи інженера-конструктора(які ще більше затребувані) Але чомусь не йдуть???!
Ну це ж не в піхоту! Не в штурмовики!
Це ж ремонтувати/складати/прошивати/керувати дронами!!!