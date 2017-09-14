Джо Байден произнес трогательную прощальную речь и удостоился бурных оваций на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Выступлению предшествовало неожиданное появление на сцене Камалы Харрис, поблагодарившей его за то, что он был «невероятным» президентом.



«Джо, спасибо вам за ваше историческое лидерство, за то, что вы всю жизнь служили нашей нации, и за все, что вы продолжаете делать, — сказала она. — Мы вам вечно благодарны».



«Я люблю вас», — уронил слезу, обратившись к собравшимся, 81-летний президент под оглушительные аплодисменты. «Мы любим тебя, Джо» — скандировали члены партии, менее месяца назад вынудившей его отказаться от притязаний на президентскую номинацию из-за его возраста.

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Демократы в Чикаго пребывают в приподнятом настроении, надеясь на победу в ноябре, что казалось немыслимым всего несколько недель назад после провальных дебатов Байдена с Трампом.

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Хиллари Клинтон, появившись на сцене в начале вечера, сказала собравшимся, что мистер Байден «вернул в Белый дом достоинство, порядочность и компетентность».



Во вторник перед участниками съезда выступит Барак Обама. В среду настанет черед Билла Клинтона. Оба они — бывшие президенты, которые выдвигали свою кандидатуру на переизбрание и победили. У Байдена такой возможности не будет. Его речь на съезде, если в ближайшие пять месяцев не случится ничего экстраординарного, станет последним обращением президента к массовой американской телеаудитории.