Главной целью было отвлечь войска от удушающей хватки Донбасса и создать козыри для любых будущих переговоров. Генерал Сырский держал свои планы в тайне, делясь ими только с узкой группой генералов и сотрудников служб безопасности. Он говорил с президентом один на один, без своего штаба. Армейская разведка провела большую часть разведки, а не поручила это HUR , украинскому военному разведывательному агентству, которое было включено только на поздней стадии.
Западные союзники также намеренно оставались в неведении, утверждает источник. «У Сырского было две предыдущие операции, подорванные Западом. Одну из них передали русским, а в другом случае нам было приказано отменить операцию».
Тобто, москалів там не було, я знайомому мосаалю так би і передав шо його там не було, але давно вже з ним не спілкувався.
Зато говорится о том, что проблема тянется ещё с 19 столетия и как раз Россия, а затем Союз удерживали от межнациональных столкновений.
Ви бачите різницю між "межнациональных столкновений" та: "радянська влада десятиліттями придушувала будь-які націоналістичні чи релігійні виступи"? Тобто, москалів там не було, АЛЕ вони "удерживали от межнациональных столкновений", це як?
Water ну кому Ви намагаєтесь щось довести... "ЇХ там нє било", "расія ніколи ні на кого не нападала".
А воно ж завжди так було... Сіцзянська Народна Республіка у Китаї 1920-30ті... "Громадянська війна" у Таджикістані у 90х, в якій за проросійський бік переможно воювали сотні кадрових спецназівців ГРУ СРСР, "переіменованих" у місцеві національні підрозділи ... Я теж маю інфу, що багато кадрових військових армії педерації воювали в 90ті в Абхазії та у Карабаху, в "місцевій" формі . Серед цих було багато кавказців, абхазів і вірмен - росія і тоді намагалась "не палитися" . У 90-ті ті "консерви" переїхали жити в Україну, працювали на ПР, в 2014 на Донбасі вони моментально виявилися в "ополчєніях" . савпадєніє... всьо вєздє савпадєніє
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 20 сер, 2024 19:20, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:............. Хтось знає що в світі робиться? 2 години не було новин від Віталі. Мо трапилось що?
Президент Джо Байден завершил первый день Национального съезда Демократической партии в Чикаго речью, которая воспринималась как символическая передача власти Камале Харрис. «Демократию необходимо сохранить», — сказал он толпе, перечисляя достижения своей администрации. Ранее г-жа Харрис похвалила «пожизненную службу» президента во время неожиданного появления на сцене. ...... Российские авиаудары повредили энергетические объекты на севере Украины. В Тернопольской области после попадания ракет в промышленный объект вспыхнул крупный пожар. В Сумах, которые граничат с Россией, более 18 500 человек остались без электричества. Ранее в этом году Россия начала кампанию атак на украинскую энергетическую инфраструктуру ; на восстановление нанесенного ущерба могут потребоваться годы.
Джо Байден произнес трогательную прощальную речь и удостоился бурных оваций на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Выступлению предшествовало неожиданное появление на сцене Камалы Харрис, поблагодарившей его за то, что он был «невероятным» президентом.
«Джо, спасибо вам за ваше историческое лидерство, за то, что вы всю жизнь служили нашей нации, и за все, что вы продолжаете делать, — сказала она. — Мы вам вечно благодарны».
«Я люблю вас», — уронил слезу, обратившись к собравшимся, 81-летний президент под оглушительные аплодисменты. «Мы любим тебя, Джо» — скандировали члены партии, менее месяца назад вынудившей его отказаться от притязаний на президентскую номинацию из-за его возраста. ........... Демократы в Чикаго пребывают в приподнятом настроении, надеясь на победу в ноябре, что казалось немыслимым всего несколько недель назад после провальных дебатов Байдена с Трампом. ........... Хиллари Клинтон, появившись на сцене в начале вечера, сказала собравшимся, что мистер Байден «вернул в Белый дом достоинство, порядочность и компетентность».
Во вторник перед участниками съезда выступит Барак Обама. В среду настанет черед Билла Клинтона. Оба они — бывшие президенты, которые выдвигали свою кандидатуру на переизбрание и победили. У Байдена такой возможности не будет. Его речь на съезде, если в ближайшие пять месяцев не случится ничего экстраординарного, станет последним обращением президента к массовой американской телеаудитории.
tester7336 написав:............. то вы писали что мне четче нужно формулировать мысли так как вы не понимаете. то теперь пишете с иронией что вам глаза открыли. вы уж определитесь - вы понимаете или нет.
Это зависит от того, как вы излагаете свои мысли. Вы не догадывались?
я излагаю одинаково - пишу новости из инета. только когда нет моего комментария капсом вам не понятно а когда есть вы вдруг пишете что и слону понятно. так может все же вам что то подправить в консерватории.
detroytred написав:Де в мене про арешти, розстріл?
А як ви хочете добитись виконання своїх наказів? Через прошу-перепрошую? ... І то, цей наказ "не дуже хотіли виконувати", судячи по вашому тексту. Якщо ці накази "не дуже хотіли виконувати" то впевнений, накази в Криму в лютому не виконувались би точно.