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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9518951995209521>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:19

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:19

  pesikot написав:Тут недавно разгоняли зраду о том, что Германию сократит помощь Украине

1) Германии под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, - The Times
Министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановление финансирования будущих поставок вооружений Киеву.

2) "Стільки, скільки буде потрібно". Німеччина запевнила, що не припинить допомагати Україні
Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

3) Сокращение помощи Украине: на Шольца набросились и соратники, и оппозиция, - СМИ
Внутри немецкого правительства возникли споры из-за решения сократить военную помощь Украине. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга, пишет BILD со ссылкой на свои источники.

4) Еще 4 IRIS-T и не только: на фоне скандала Берлин обещает засыпать Украину оружием
"И именно поэтому нет ни одного сообщения от правительства о том, что поддержка будет сокращена или каким-то другим образом ограничена", - подчеркнул Бюхнер.

Після того як Німеччина завершить та оприлюднить розслідування щодо підриву потоків, подивимось як воно далі буде.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:27

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Тут недавно разгоняли зраду о том, что Германию сократит помощь Украине

1) Германии под угрозой блокировки оказались 30 пакетов вооружений для Украины, - The Times
Министерство финансов Германии обвинили в "замаскированном отступлении" от поддержки Украины. Причиной стало приостановление финансирования будущих поставок вооружений Киеву.

2) "Стільки, скільки буде потрібно". Німеччина запевнила, що не припинить допомагати Україні
Financial Times пише, що Лінднера критикують навіть колеги з коаліції, тоді як Bloomberg цитує речника мінфіну, який запевнив у готовності Німеччини підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

3) Сокращение помощи Украине: на Шольца набросились и соратники, и оппозиция, - СМИ
Внутри немецкого правительства возникли споры из-за решения сократить военную помощь Украине. Минфин и Минобороны Германии перекладывают вину друг на друга, пишет BILD со ссылкой на свои источники.

4) Еще 4 IRIS-T и не только: на фоне скандала Берлин обещает засыпать Украину оружием
"И именно поэтому нет ни одного сообщения от правительства о том, что поддержка будет сокращена или каким-то другим образом ограничена", - подчеркнул Бюхнер.

Після того як Німеччина завершить та оприлюднить розслідування щодо підриву потоків, подивимось як воно далі буде.

Та звичайно що подивимось, як воно далі буде

Тільки, вже зараз це викликало шкандаль і допомога буде.
А писали, що допомоги не буде

І вже зараз зрозуміло, що ти прихильник проросійського Арестовича та Сари Вагенкнехт, яка на підсосі у РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:50

район Покровська ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:52

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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 20:57

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:25

  vitaliiangel написав:

Казкові герої - крадуть всюди
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27

vitaliiangel
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