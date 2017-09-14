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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9518951995209521

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:33

россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя
flysoulfly
 
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