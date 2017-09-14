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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 20 сер, 2024 21:33
россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 20 сер, 2024 21:42
vitaliiangel написав:
россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя
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flysoulfly
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