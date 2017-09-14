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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9518951995209521

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:43

  ЛАД написав:
Джо Байден произнес трогательную прощальную речь и удостоился бурных оваций на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Выступлению предшествовало неожиданное появление на сцене Камалы Харрис, поблагодарившей его за то, что он был «невероятным» президентом.

«Джо, спасибо вам за ваше историческое лидерство, за то, что вы всю жизнь служили нашей нации, и за все, что вы продолжаете делать, — сказала она. — Мы вам вечно благодарны».

«Я люблю вас», — уронил слезу, обратившись к собравшимся, 81-летний президент под оглушительные аплодисменты. «Мы любим тебя, Джо» — скандировали члены партии, менее месяца назад вынудившей его отказаться от притязаний на президентскую номинацию из-за его возраста.
...........
Демократы в Чикаго пребывают в приподнятом настроении, надеясь на победу в ноябре, что казалось немыслимым всего несколько недель назад после провальных дебатов Байдена с Трампом.
...........
Хиллари Клинтон, появившись на сцене в начале вечера, сказала собравшимся, что мистер Байден «вернул в Белый дом достоинство, порядочность и компетентность».

Во вторник перед участниками съезда выступит Барак Обама. В среду настанет черед Билла Клинтона. Оба они — бывшие президенты, которые выдвигали свою кандидатуру на переизбрание и победили. У Байдена такой возможности не будет. Его речь на съезде, если в ближайшие пять месяцев не случится ничего экстраординарного, станет последним обращением президента к массовой американской телеаудитории.

https://www.bbc.com/russian/articles/cdjwx0kj412o

щось не чути про "допомогу партнеру" що на фронтьєрі проти осі зла
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:16

с 3:26
vitaliiangel
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  #<1 ... 9518951995209521
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