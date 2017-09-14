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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9519952095219522>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:42

  vitaliiangel написав:россми зачем то раскручивают Апти Алаудинова. готовится новый президент рф? напомню путин до этого не разрешал кому либо набирать популярность. а кто набрал (напр. пригожин) уже лежат в земле. шойгу на всякий случай тоже засунули, пока не в землю, но кто знает. Короче быть рейтинговым на рф нельзя
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 22:43

  ЛАД написав:
Джо Байден произнес трогательную прощальную речь и удостоился бурных оваций на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в понедельник. Выступлению предшествовало неожиданное появление на сцене Камалы Харрис, поблагодарившей его за то, что он был «невероятным» президентом.

«Джо, спасибо вам за ваше историческое лидерство, за то, что вы всю жизнь служили нашей нации, и за все, что вы продолжаете делать, — сказала она. — Мы вам вечно благодарны».

«Я люблю вас», — уронил слезу, обратившись к собравшимся, 81-летний президент под оглушительные аплодисменты. «Мы любим тебя, Джо» — скандировали члены партии, менее месяца назад вынудившей его отказаться от притязаний на президентскую номинацию из-за его возраста.
...........
Демократы в Чикаго пребывают в приподнятом настроении, надеясь на победу в ноябре, что казалось немыслимым всего несколько недель назад после провальных дебатов Байдена с Трампом.
...........
Хиллари Клинтон, появившись на сцене в начале вечера, сказала собравшимся, что мистер Байден «вернул в Белый дом достоинство, порядочность и компетентность».

Во вторник перед участниками съезда выступит Барак Обама. В среду настанет черед Билла Клинтона. Оба они — бывшие президенты, которые выдвигали свою кандидатуру на переизбрание и победили. У Байдена такой возможности не будет. Его речь на съезде, если в ближайшие пять месяцев не случится ничего экстраординарного, станет последним обращением президента к массовой американской телеаудитории.

https://www.bbc.com/russian/articles/cdjwx0kj412o

щось не чути про "допомогу партнеру" що на фронтьєрі проти осі зла
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:16

с 3:26
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 23:44

Для Росії Україна ніколи не була суверенною державою...

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 00:53

  Faceless написав:
flyman написав:
  Ukrainian написав: Не думаю що британці часів другої світової давали хабарі на ліво і на право як зараз дають «цивілізовані» українці та різними мутками намагались втекти.

не думаю, що британцям М1860 у 2СВ листом було обмежено перетинання кордону
але проянуковицький бігунець такий патріотичний на канадському фронті
Там не вузенька Тиса, ла Манш хєр перепливеш


Забыли про сухопутную границу с нейтральной во время ВВ2 Ирландией, которая была нстолько дырявая что даже были парламентские слущания на предмет а не лазят ли через нее шпионы - https://hansard.parliament.uk/Commons/1 ... ire(Border)
Но никому и в голову не пришло ограничивать выезд простым гражданам. Даже авиасообщение было - https://www.quora.com/During-WWII-did-a ... and-the-UK

some airlines did operate passenger flights between North America and the UK during World War II, though the service was limited and intermittent. The primary airlines involved in this transatlantic passenger service were:

Pan American World Airways (Pan Am): Pan Am operated a small number of passenger flights between New York and Lisbon, Portugal, which connected to flights to the UK. These flights were primarily used for diplomatic personnel and high-priority civilian travelers.
Canadian Pacific Air Lines: This Canadian airline operated a few passenger flights between Montreal and the UK, typically stopping in Newfoundland, via a refueling stop in Iceland.
American Export Airlines: This US-based airline conducted a limited number of passenger flights between New York and the UK, with stops in Newfoundland and/or Greenland.
The transatlantic passenger service during WWII was extremely challenging, with increased security, limited aircraft capacity, and risks from enemy action. Passenger volume was very low compared to the pre-war period. Most civilian and military air transport during the war was focused on cargo, mail, and military personnel movement rather than general passenger service between North America and the UK.
katso
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 01:55

  katso написав:Забыли про сухопутную границу с нейтральной во время ВВ2 Ирландией, которая была нстолько дырявая что даже были парламентские слущания на предмет а не лазят ли через нее шпионы - https://hansard.parliament.uk/Commons/1 ... ire(Border)
Но никому и в голову не пришло ограничивать выезд простым гражданам. Даже авиасообщение было - https://www.quora.com/During-WWII-did-a ... and-the-UK

some airlines did operate passenger flights between North America and the UK during World War II, though the service was limited and intermittent. The primary airlines involved in this transatlantic passenger service were:

Pan American World Airways (Pan Am): Pan Am operated a small number of passenger flights between New York and Lisbon, Portugal, which connected to flights to the UK. These flights were primarily used for diplomatic personnel and high-priority civilian travelers.
Canadian Pacific Air Lines: This Canadian airline operated a few passenger flights between Montreal and the UK, typically stopping in Newfoundland, via a refueling stop in Iceland.
American Export Airlines: This US-based airline conducted a limited number of passenger flights between New York and the UK, with stops in Newfoundland and/or Greenland.
The transatlantic passenger service during WWII was extremely challenging, with increased security, limited aircraft capacity, and risks from enemy action. Passenger volume was very low compared to the pre-war period. Most civilian and military air transport during the war was focused on cargo, mail, and military personnel movement rather than general passenger service between North America and the UK.

Менталітет різний з Британцями тому і живуть в достатках. Хабарів на ліво на право там не давали і не дають; майже три мільйони британців колишніх робітників заводів та фефермерів стали в ряди оборони та несли службу в збройних силах, крім більше ста тисяч британців колишніх робітників та фермерів стали пілотами бойових літаків. Тому і потреби не було закривати кордони, британці не тікали з країни а залишились свої домівки та сім’ї обороняти.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 03:32

  Ukrainian написав:потреби не було закривати кордони

Менталітет у них зразковий.
Але де факто Британія - це острів. Який був оточений німецькими підводними човнами. А найближча суша німецькими військами. При тому німці сотнями тисяч не висадилися на території Британії. Британок, дітей і втікачів з розбомблених і не розбомблених міст, не чекали комфортні умови з соціальними виплатами в сусідніх безпечних країнах. Тому лоб в лоб - це неможна порівнювати. Невідомо, кого більше б залишилося боронити батьківщину
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 03:58

  Ukrainian написав: Тому і потреби не було закривати кордони, британці не тікали з країни а залишились свої домівки та сім’ї обороняти.
і про шо воно говорить скільки німців стало в стрій свої домівки обороняти? Європейці були послушні, оце весь висновок. Дивитись на нашу війну крізь призму 2ї світової смішно
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 06:35

  dr_bastm написав:
  Ukrainian написав:потреби не було закривати кордони

Менталітет у них зразковий.
Але де факто Британія - це острів. Який був оточений німецькими підводними човнами. А найближча суша німецькими військами. При тому німці сотнями тисяч не висадилися на території Британії. Британок, дітей і втікачів з розбомблених і не розбомблених міст, не чекали комфортні умови з соціальними виплатами в сусідніх безпечних країнах. Тому лоб в лоб - це неможна порівнювати. Невідомо, кого більше б залишилося боронити батьківщину

Тобто німці навіть не висадились на острів а 3 мільйони британців (не кадрових військових ) взяли зброю до рук боронити свій острів. Більше ста тисяч стали пілотами військових літаків з яких майже половина, так 50 тис тільки пілотів (колишніх цивільних) загинули боронячи свою землю.
Тим часом як сотні тисяч українців даючи хабарі та купляючи липові довідки та влаштовуючись за хабарі водіями в один кінець розбіглись по усіх усюдах.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:00

  Ukrainian написав:
  dr_bastm написав:
  Ukrainian написав:потреби не було закривати кордони

Менталітет у них зразковий.
Але де факто Британія - це острів. Який був оточений німецькими підводними човнами. А найближча суша німецькими військами. При тому німці сотнями тисяч не висадилися на території Британії. Британок, дітей і втікачів з розбомблених і не розбомблених міст, не чекали комфортні умови з соціальними виплатами в сусідніх безпечних країнах. Тому лоб в лоб - це неможна порівнювати. Невідомо, кого більше б залишилося боронити батьківщину

Тобто німці навіть не висадились на острів а 3 мільйони британців (не кадрових військових ) взяли зброю до рук боронити свій острів. Більше ста тисяч стали пілотами військових літаків з яких майже половина, так 50 тис тільки пілотів (колишніх цивільних) загинули боронячи свою землю.
Тим часом як сотні тисяч українців даючи хабарі та купляючи липові довідки та влаштовуючись за хабарі водіями в один кінець розбіглись по усіх усюдах.

Бандерлог правий.
Недоречно порівнювати поведінку націй за різних часів.

От ті ж британці в часи 1СВ яскраво показані в Кроніна "Звёзды смотрят вниз". Менталітет:
“Деньги, деньги, деньги; пот и кровь человеческие, превращённые в деньги. Люди не в счёт: были бы деньги. Только деньги и ценятся. Смерть, разруха, голод, война — все пустяки, только бы целы были мешки с деньгами.” - всегда так было, есть и к сожалению так будет“ .
_____________________________
Ну і нарешті є ж опитування сучасні.
Навіщо Ви оперуєте минулим, незрозуміло.

*Для опитування бралась вікова група у 18-40 років, яка, як пояснюють автори, відповідає призовному віку в Британії під час Першої та Другої світових воєн.
У разі світової війни добровільно б зголосились призватись в армію лише 7% молодих британців, ще 21% – зробили б це в разі призову. При цьому 38% заявили, що не пішли б служити в будь-якому разі.
Ситуація дещо змінюється в разі, якщо йдеться про загрозу безпосереднього вторгнення в Британію. Тоді добровільно підуть служити 11%, ще 23% – якщо призвуть.
В обох випадках близько третини опитаних або не визначились із відповіддю, або вважають, що будуть непридатні до служби через вік чи інвалідність.
Переважна більшість опитаних британців (72%) також вважають, що призов повинен стосуватись жінок, при цьому невелика більшість (40% проти 32%) підтримує однакові умови служби для обох статей.*
https://bastion.tv/40-britanciv-ne-goto ... jni_n60456

Якщо ж дійде до практики, то відсотки збільшаться. Після першого року війни мабуть теж.
detroytred
 
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