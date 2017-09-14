Banderlog написав:Європейці були послушні, оце весь висновок. Дивитись на нашу війну крізь призму 2ї світової смішно
люди и ценности меняются от поколения к поколению. Например в 18-19 веке детей не ценили, их было много, часть умирала от болезней, многих отдавали в подмастерья (фактически в рабство). Сейчас к детям отношение как к звёздам шоу бизнеса, любой каприз чего изволите. А потом в 18-20-25 резкий переход во взрослую жизнь, где надо самому себя обеспечивать и воевать. Какой менталитет это выдержит? В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 21 сер, 2024 07:41, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Ну що жжжжж... Не так легко на Марсі дев'ятикласнику сільської школи вчитись керувати ефпіві-дронами! (бо це вам не мавіки, якими керувати значно легше!)
І от собі думаю, що десь на Землі, є молоді сини-соколи будівельника, які краще би вчились/засвоювали інформацію(бо це і з комп'ютерами/програмами/прошивками і т.п. пов'язане), а не тільки керуванням бпла. Також і Василь з Рівного, який сам хвалився недавно, що шарить в цих всіх деталях/процесорах і т.п. - міг би спокійно ВЖЕ ДАВНО піти на оператора бпла, чи інженера-конструктора(які ще більше затребувані) Але чомусь не йдуть???!
Ну це ж не в піхоту! Не в штурмовики!
Це ж ремонтувати/складати/прошивати/керувати дронами!!!
Приходьте! По-справжньому допоможіть ЗСУ!
Песікот Юкраініан Будівельник з синами Василь-Рівне Хотаб Чоловік і син Флер Та й сама Флер - що вам ще "танцюристам" заважає, щоб не вступити до лав ЗСУ?
vitaliiangel написав: В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.
Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19. І то була забавка для вершків , в широкі маси ідея зайшла десь в 40х роках минулого століття. До того дитина була таким ж дорослим, тіки обмежено придатним... Остапа Вишню почитайте" як ми учились" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5095 З романтичною любовю та сама історія)
Banderlog написав:Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19
Возрастная периодизация тесно привязана к виду деятельности. обособленное детство появилось вместе со школой, т.е. как только появилась деятельность присущая только детям, сразу появилось и детство в широком смысле. До этого да ребенка воспринимали как обузу и бесправного помошника по хозяйству.