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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9519952095219522

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:33

  Banderlog написав:Європейці були послушні, оце весь висновок. Дивитись на нашу війну крізь призму 2ї світової смішно
люди и ценности меняются от поколения к поколению. Например в 18-19 веке детей не ценили, их было много, часть умирала от болезней, многих отдавали в подмастерья (фактически в рабство). Сейчас к детям отношение как к звёздам шоу бизнеса, любой каприз чего изволите. А потом в 18-20-25 резкий переход во взрослую жизнь, где надо самому себя обеспечивать и воевать. Какой менталитет это выдержит? В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 21 сер, 2024 07:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:36

Де ви поховались невтомні диванні борцуні?

Флер, давай вставай!
Я в тебе вірю!))
Раз твій чоловік не спроможний, то покажи ти - "не словом, а ділом!" :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:41

Штурмова диванно-патріотична бригада - де ви?

  Успіх написав:Ну що жжжжж...
Не так легко на Марсі дев'ятикласнику сільської школи :D вчитись керувати ефпіві-дронами!
(бо це вам не мавіки, якими керувати значно легше!)

І от собі думаю, що десь на Землі, є молоді сини-соколи будівельника, які краще би вчились/засвоювали інформацію(бо це і з комп'ютерами/програмами/прошивками і т.п. пов'язане), а не тільки керуванням бпла.
Також і Василь з Рівного, який сам хвалився недавно, що шарить в цих всіх деталях/процесорах і т.п. - міг би спокійно ВЖЕ ДАВНО піти на оператора бпла, чи інженера-конструктора(які ще більше затребувані)
Але чомусь не йдуть???!

Ну це ж не в піхоту!
Не в штурмовики!

Це ж ремонтувати/складати/прошивати/керувати дронами!!!

Приходьте!
По-справжньому допоможіть ЗСУ!

Песікот
Юкраініан
Будівельник з синами
Василь-Рівне
Хотаб
Чоловік і син Флер
Та й сама Флер
- що вам ще "танцюристам" заважає, щоб не вступити до лав ЗСУ? :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 07:46

  Успіх написав:що вам ще "танцюристам" заважає, щоб не вступити до лав ЗСУ?
активным форумным допысувачам тцк даёт отсрочку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:12

  vitaliiangel написав: В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.

Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19. І то була забавка для вершків , в широкі маси ідея зайшла десь в 40х роках минулого століття. До того дитина була таким ж дорослим, тіки обмежено придатним...
Остапа Вишню почитайте" як ми учились"
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5095
З романтичною любовю та сама історія)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:17

Успіх

Всім Добрий ранок .
Здоров,я і Найгарнішого настрою .

Успіх , ви вже перебрали зі своїма повідомленнями .
Ідіть с Богом у свій блог і пішить що завгодно .
Дай Боже вам разуму і наснаги .....
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:22

  Banderlog написав:Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19
Возрастная периодизация тесно привязана к виду деятельности.
обособленное детство появилось вместе со школой, т.е. как только появилась деятельность присущая только детям, сразу появилось и детство в широком смысле. До этого да ребенка воспринимали как обузу и бесправного помошника по хозяйству.

есть раздел психологии который называется антропология (или этнография) детства
вот тут в 2х словах
https://studfile.net/preview/5110315/page:26/
vitaliiangel
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