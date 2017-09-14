RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9519952095219522

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:12

  vitaliiangel написав: В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.

Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19. І то була забавка для вершків , в широкі маси ідея зайшла десь в 40х роках минулого століття. До того дитина була таким ж дорослим, тіки обмежено придатним...
Остапа Вишню почитайте" як ми учились"
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5095
З романтичною любовю та сама історія)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:17

Успіх

Всім Добрий ранок .
Здоров,я і Найгарнішого настрою .

Успіх , ви вже перебрали зі своїма повідомленнями .
Ідіть с Богом у свій блог і пішить що завгодно .
Дай Боже вам разуму і наснаги .....
холява
2
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4124 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:36

  Бетон написав:Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут


Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .

Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям , накшталт .... а мені усі повинні , а вони не виконують , хоча самі з самого початку обманюете податкову , митників , і тд .

Ви слабі .
Бажаю вам ЗРОЗУМІТИ нарешті , що окрім України у вас нема нічого .
Про закордон вам скоро напише УА , хуюнтер , біг .....їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Молодь ще може і залишать але після 45 шансів НЕМА .
Я не хочу здаватись зразком поведінки , але ви так недоречно у більшості пишите .
холява
2
 
Повідомлень: 4732
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4124 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

холява написав:
  Бетон написав:Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут


Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .

Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 09:46

  GALeon написав:
холява написав:
  Бетон написав:Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут


Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .

Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні

Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?

Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3173
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:модерация если будете так рьяно тереть посты я вообще перестану писать. Надеюсь вам когда-то полегчает, если больше делать нефиг

Зачем вы ставите "ультиматум"? Просто перестаньте писать. Я давно такое решение принял, т.к. писать свои мысли - это просто бессмысленное дело, когда их трут, а оставляют лишь угодное.
Пусть эти рачки друг с другом в ведре копошаться.
dimo_0n
 
Повідомлень: 473
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 09:54

dimo_0n

Зачем вы ставите "ультиматум"?


Потому что шантажист обидчивый.
Это где же он найдет себе «друзей» еще, ну и новый таймкиллер? Разве не видно по его статистике, что это вся его жизнь? Детский сад какой-то.. .
Такие люди в teenage years угрожали сутцидами родителям, стопудов.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 09:55

  dimo_0n написав:Зачем вы ставите "ультиматум"?
это не ультиматум, я пишу не для модерации, удаляя чьи либо сообщения (кроме конечно оскорблений) сокращается аудитория ветки. Когда нечего читать, людям не зачем сюда и заходить. Для посещаемости парадоксально, но лучше пусть висят чьи то глупости, чем вообще ничего.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24622
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2407 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:сокращается аудитория ветки. Когда нечего читать, людям не зачем сюда и заходить. Для посещаемости парадоксально, но лучше пусть висят чьи то глупости, чем вообще ничего.

Форум(ы) уже давно канули в лету, да и никаких особых бенефитов они не приносят(кроме даркнетовских естественно). Так что бросайте вы эти выдумки...
dimo_0n
 
Повідомлень: 473
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00

vitaliiangel
Может надо немного включить мозг и почитать для начала что запрещено (какие ресурсы) в Украине?
Может надо немного научиться факт-чекингу? Ты как ребенок, который с пола тянет все в рот. Без разбора.
Не знаю что там у тебя поудаляли, но то ты наблюдателя таскаешь, но желтого генерала свр..
никакой инфо-гигиены..
Зато обидчивый бедняжка ж какой))
Hotab
 
Повідомлень: 13017
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 9519952095219522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223548
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6703)
21.08.2024 10:00
ПУМБ (5640)
21.08.2024 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.