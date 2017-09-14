vitaliiangel написав: В современном мире детство затянулось, а подросткового возраста когда приобретаются полезные навыки, практически нет.
Дитинство придумали не так і давно, точно не скажу но десь в столітті 19. І то була забавка для вершків , в широкі маси ідея зайшла десь в 40х роках минулого століття. До того дитина була таким ж дорослим, тіки обмежено придатним... Остапа Вишню почитайте" як ми учились" https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5095 З романтичною любовю та сама історія)
Бетон написав:Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність . У вас батьківщина там де гроші . Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям , накшталт .... а мені усі повинні , а вони не виконують , хоча самі з самого початку обманюете податкову , митників , і тд .
Ви слабі . Бажаю вам ЗРОЗУМІТИ нарешті , що окрім України у вас нема нічого . Про закордон вам скоро напише УА , хуюнтер , біг .....їх будуть потехесеньку видавлювати звітти . Молодь ще може і залишать але після 45 шансів НЕМА . Я не хочу здаватись зразком поведінки , але ви так недоречно у більшості пишите .
vitaliiangel написав:модерация если будете так рьяно тереть посты я вообще перестану писать. Надеюсь вам когда-то полегчает, если больше делать нефиг
Зачем вы ставите "ультиматум"? Просто перестаньте писать. Я давно такое решение принял, т.к. писать свои мысли - это просто бессмысленное дело, когда их трут, а оставляют лишь угодное. Пусть эти рачки друг с другом в ведре копошаться.
Потому что шантажист обидчивый. Это где же он найдет себе «друзей» еще, ну и новый таймкиллер? Разве не видно по его статистике, что это вся его жизнь? Детский сад какой-то.. . Такие люди в teenage years угрожали сутцидами родителям, стопудов.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 09:58, всього редагувалось 1 раз.
это не ультиматум, я пишу не для модерации, удаляя чьи либо сообщения (кроме конечно оскорблений) сокращается аудитория ветки. Когда нечего читать, людям не зачем сюда и заходить. Для посещаемости парадоксально, но лучше пусть висят чьи то глупости, чем вообще ничего.
vitaliiangel Может надо немного включить мозг и почитать для начала что запрещено (какие ресурсы) в Украине? Может надо немного научиться факт-чекингу? Ты как ребенок, который с пола тянет все в рот. Без разбора. Не знаю что там у тебя поудаляли, но то ты наблюдателя таскаешь, но желтого генерала свр.. никакой инфо-гигиены.. Зато обидчивый бедняжка ж какой))