Додано: Сер 21 сер, 2024 10:35

холява написав: їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .

їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .

Дик, справа в тому що і з Неньки *їх* потехеньку видавлювали.Корупцією та іншими умовами.Видавлювали не тільки за кордон...Починали з 52 млн.Останні події стали лише останньою краплею і самим потужним фактором.А молодому всюди добре.До речі, як вважаєте, після війни що в нас з похилими буде?Ресурсів ще й на них вистачить?Ну а як в один флакон втулити патріотизм та товарно-грошові відносини на кожному кроці (навіть при Екзистенційній! загрозі) --- внятної відповіді ще не від кого не було.Тільки а-ля *а тут рибу загортаємо*.Це брехня. Просто пряма явна брехня. Бо або по любові (безкоштовно), або за гроші. І нема ніякого іншого варіанту. Є або любов, або за гроші (контракт тощо).Сорян -- третій є. Це примус.Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема.