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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:36
Бетон написав:
Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям , накшталт .... а мені усі повинні , а вони не виконують , хоча самі з самого початку обманюете податкову , митників , і тд .
Ви слабі .
Бажаю вам ЗРОЗУМІТИ нарешті , що окрім України у вас нема нічого .
Про закордон вам скоро напише УА , хуюнтер , біг .....їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Молодь ще може і залишать але після 45 шансів НЕМА .
Я не хочу здаватись зразком поведінки , але ви так недоречно у більшості пишите .
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холява
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Додано: Сер 21 сер, 2024 08:54
холява написав: Бетон написав:
Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
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GALeon
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Додано: Сер 21 сер, 2024 09:46
GALeon написав: холява написав: Бетон написав:
Ни одна страна не закрывала границы, а эти всё оправдание ищут
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити
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Бетон
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:00
vitaliiangel
Может надо немного включить мозг и почитать для начала что запрещено (какие ресурсы) в Украине?
Ты то понятно «вильнолюдь» , там налоги не плачу, там от ТЦК прячусь. Там «дам значит 300 дол на блок-посту, они не откажутся»..
А главный финансовый инфоресурс страны должен жить в правовом поле.
Может надо немного научиться факт-чекингу? Ты как ребенок, который с пола тянет все в рот. Без разбора.
Не знаю что там у тебя поудаляли, но то ты наблюдателя таскаешь, но желтого генерала свр..
никакой инфо-гигиены..
Никто тебе не может запретить питаться фекалиями, но ты же порываешься ими кормить других!!
Зато обидчивый бедняжка ж какой))
Востаннє редагувалось Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:21
pesikot написав:
І вже зараз зрозуміло, що ти прихильник проросійського Арестовича та Сари Вагенкнехт, яка на підсосі у РФ
Як же ти любиш безапеляційно навішувати ярлики на людей.
З приходом мудрості це, може ще пройде.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:34
Бетон написав: GALeon написав:
холява написав:
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити
Человек вполне обоснованно (на фоне новостей об отмене прожиточного минимума) переживает за свою пенсию
Как говорится - "понять и простить"...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:35
холява написав:
їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Дик, справа в тому що і з Неньки *їх* потехеньку видавлювали.
Корупцією та іншими умовами.
Видавлювали не тільки за кордон...
Починали з 52 млн.
Останні події стали лише останньою краплею і самим потужним фактором.
А молодому всюди добре.
До речі, як вважаєте, після війни що в нас з похилими буде?
Ресурсів ще й на них вистачить?
Ну а як в один флакон втулити патріотизм та товарно-грошові відносини на кожному кроці (навіть при Екзистенційній! загрозі) --- внятної відповіді ще не від кого не було.
Тільки а-ля *а тут рибу загортаємо*.
Це брехня. Просто пряма явна брехня. Бо або по любові (безкоштовно), або за гроші. І нема ніякого іншого варіанту. Є або любов, або за гроші (контракт тощо).
Сорян -- третій є. Це примус.
Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.
А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.
Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 21 сер, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:46
Бетон написав:
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити
[/quote]
[/quote]
Царапінка - я чесно і свідомо казав правду , де і як я заробляю .( бо на пенсію тяжко прожити )
Ніде і ніколи я не чув від держави , що звертайте бізнес -не торгуйте , більш того, держава контролювала кожний мій шаг через податкову і митницю . Ні разу не заперечили , і кожний раз питали , скільки завозиш ....НДС скільки ?
Коли настав час , і на Україну напали ,я побіжав до війскомату
Ви тут про себе все теж самі написали і пишите .
Одне повідомлення ваше підтримав , ОДНЕ , всі інші про ваші пригнічення державою ...
Ви дуже свідомий , і гроші за кордон ( в податкову заявили), і хочь ні хто не нуждається а як біженці оформлені , і ......
До.... вітальки ...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:51
_hunter написав:
холява написав:
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити[/quote]
Человек вполне обоснованно (на фоне новостей об отмене прожиточного минимума) переживает за свою пенсию
Как говорится - "понять и простить"...[/quote]
Що будете робити , коли приїдете під конвоєм в Україну ?
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холява
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Додано: Сер 21 сер, 2024 10:53
detroytred написав: холява написав:
їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Дик, справа в тому що і з Неньки *їх* потехеньку видавлювали.
Корупцією та іншими умовами.
Видавлювали не тільки за кордон...
Починали з 52 млн.
Останні події стали лише останньою краплею і самим потужним фактором.
А молодому всюди добре.
До речі, як вважаєте, після війни що в нас з похилими буде?
Ресурсів ще й на них вистачить?
Ну а як в один флакон втулити патріотизм та товарно-грошові відносини на кожному кроці (навіть при Екзистенційній! загрозі) --- внятної відповіді ще не від кого не було.
Тільки а-ля *а тут рибу загортаємо*.
++
Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 21 сер, 2024 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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