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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:07
_Mykola_ написав:
Видавлювати
І під цим *видавлювати* мається на увазі не те, що хтось спеціально навмисне отаке робить, а в товарно-грошових умовах складаються отакі умови, що когось відстороняють від банкету. Якщо ресурсів не вистачає.
Така природа цих відносин.
Це норма.
Альтернатива їй уравніловка. Що теж є не гууд. І на неї не йдуть.
Тому демократичненько - геть))
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:07
_hunter написав: Бетон написав:
холява написав:
Як не закрили кордони , то велика частина "маміних царапінок " чкурнула за три горби .
Не тому що я так бажаю , а тому що ви не здатні зрозуміти що є Батьківщина , є Україна , національна гідність .
У вас батьківщина там де гроші .
Ви знаходите виправдання всім своїм недолугим діям...
прям, як ''держава'' - захщати батьківщину ти винен, але як станеш інвалідом, то тобі нічого не винні
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
Таких лицемірів я більше ніде не зустрічав.
Один з канади вякає, інший- обісрався, бо великий брат кинув, а тепер вчить батьківщину любити
Человек вполне обоснованно (на фоне новостей об отмене прожиточного минимума) переживает за свою пенсию
Как говорится - "понять и простить"...
Запреты накапливают энергию обратной реакции. В физике это называют потенциальной энергией.
В маркетинге это называют отложенным спросом.
США уже обожглись с запретом алкоголя, получив колоссальный взрыв преступности и мафии, которая наверное до сих пор существует.
Для того, чтобы это понять, нужно хотя бы школу закончить.
Накопленное недовольство и недоверие, как растянутый шпагат, взорвётся повальным выездом.
Не было бы запрета, ездили туда сюда. Возможно, приехало бы даже больше.
Останется он без пенсии.
Радует только, что всё это они делают своими собственными руками.
И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:18
Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
Да, мне мои 25 к совсем не лишние, но это не значит что я на них живу.
Ну а кто постарше и не очень может работать, видимо имеют активы для жизни.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:20
_Mykola_ написав:
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
у меня в кругу разделенные семьи пока ждут когда занавес упадет.
но мамы с детьми уже не вернуться. первый год еще сидели на чемоданах но вечно это не может длиться. обживаются полным ходом на новом месте.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:22
_Mykola_ написав:
.............
Як же ти любиш безапеляційно навішувати ярлики на людей.
З приходом мудрості це, може ще пройде.
Это вряд ли. За 15 лет на форуме изменений не наблюдается.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:25
_Mykola_ написав: detroytred написав: холява написав:
їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Дик, справа в тому що і з Неньки *їх* потехеньку видавлювали.
Корупцією та іншими умовами.
Видавлювали не тільки за кордон...
Починали з 52 млн.
Останні події стали лише останньою краплею і самим потужним фактором.
А молодому всюди добре.
До речі, як вважаєте, після війни що в нас з похилими буде?
Ресурсів ще й на них вистачить?
Ну а як в один флакон втулити патріотизм та товарно-грошові відносини на кожному кроці (навіть при Екзистенційній! загрозі) --- внятної відповіді ще не від кого не було.
Тільки а-ля *а тут рибу загортаємо*.
++
Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:27
Hotab написав:Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
А теперь вы со "все" сильно перебарщиваете
Речь о вполне конкретном персонаже.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:30
Hotab написав:Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
Да, мне мои 25 к совсем не лишние, но это не значит что я на них живу.
Ну а кто постарше и не очень может работать, видимо имеют активы для жизни.
Я, откровенно говоря, далек от пенсии во всех смыслах.
Хантер просто её упомянул.
Я же решил подчеркнуть на её примере пагубность водки, тьфу, запрета, надеясь спуститься на уровень оппонента, проникнуться его потребностями.
Ну хорошо. Пенсия действительно, ерунда.
Вместо "пенсия" сюда подойдёт демография, и вообще выживание нации.
Но демография, холяву, мне кажется точно не беспокоит
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:32
_hunter написав: _Mykola_ написав:
++
Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
Ви хіба не в школі ще йшли на медкомісію військомату? Що нового в тому що на облік стають з 16 років?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:35
detroytred написав: _Mykola_ написав:
Видавлювати
І під цим *видавлювати* мається на увазі не те, що хтось спеціально навмисне отаке робить, а в товарно-грошових умовах складаються отакі умови, що когось відстороняють від банкету. Якщо ресурсів не вистачає.
Така природа цих відносин.
Це норма.
Альтернатива їй уравніловка. Що теж є не гууд. І на неї не йдуть.
Тому демократичненько - геть))
видавлювати будуть "глистів"
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