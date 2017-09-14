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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:20
_Mykola_ написав:
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
у меня в кругу разделенные семьи пока ждут когда занавес упадет.
но мамы с детьми уже не вернуться. первый год еще сидели на чемоданах но вечно это не может длиться. обживаются полным ходом на новом месте.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:22
_Mykola_ написав:
.............
Як же ти любиш безапеляційно навішувати ярлики на людей.
З приходом мудрості це, може ще пройде.
Это вряд ли. За 15 лет на форуме изменений не наблюдается.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:25
_Mykola_ написав: detroytred написав: холява написав:
їх будуть потехесеньку видавлювати звітти .
Дик, справа в тому що і з Неньки *їх* потехеньку видавлювали.
Корупцією та іншими умовами.
Видавлювали не тільки за кордон...
Починали з 52 млн.
Останні події стали лише останньою краплею і самим потужним фактором.
А молодому всюди добре.
До речі, як вважаєте, після війни що в нас з похилими буде?
Ресурсів ще й на них вистачить?
Ну а як в один флакон втулити патріотизм та товарно-грошові відносини на кожному кроці (навіть при Екзистенційній! загрозі) --- внятної відповіді ще не від кого не було.
Тільки а-ля *а тут рибу загортаємо*.
++
Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:27
Hotab написав:Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
А теперь вы со "все" сильно перебарщиваете
Речь о вполне конкретном персонаже.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:30
Hotab написав:Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
Да, мне мои 25 к совсем не лишние, но это не значит что я на них живу.
Ну а кто постарше и не очень может работать, видимо имеют активы для жизни.
Я, откровенно говоря, далек от пенсии во всех смыслах.
Хантер просто её упомянул.
Я же решил подчеркнуть на её примере пагубность водки, тьфу, запрета, надеясь спуститься на уровень оппонента, проникнуться его потребностями.
Ну хорошо. Пенсия действительно, ерунда.
Вместо "пенсия" сюда подойдёт демография, и вообще выживание нации.
Но демография, холяву, мне кажется точно не беспокоит
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:32
_hunter написав: _Mykola_ написав:
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Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
Ви хіба не в школі ще йшли на медкомісію військомату? Що нового в тому що на облік стають з 16 років?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:35
detroytred написав:
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Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.
А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.
Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема.
Вы сами написали для чего патриотизм: "або грошей менше платити, або примушувати легше було". А, скорее, и то, и то.
А по опросам европейцев об отношении к призыву интересно было бы посмотреть результаты таких опросов в динамике - в 50-е, 60-е, ..., 80-е и т.д.
Мне кажется, что перелом в настроениях начался в 70-е и резко ускорился после сноса Берлинской стены и развала Союза. Эти 25-40-летние, о которых Вы писали, родились и выросли как раз в это время. Европа слишком поверила в "вечный мир". Отрезвление может быть жёстким, если наша война не послужит уроком.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:36
Faceless написав: _hunter написав: _Mykola_ написав:
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Цинічно, але логічно.
Помаленьку тишком-нишком, щоб не розцінили як зраду України, країни які прийняли наших біженців починають спрощувати дозволи на постійне проживання для тих хто зміг і хоче інтегруватися та постійно працює, і цей процес набирає обертів.
Окремо йдуть діти, тут деякі країни взагалі йдуть шляхом ми вам виплати залишимо, аби діти інтегрувалися, а далі ви нікуди вже не поїдете. Місцеві школи з молодших класів, у будь-якому випадку зроблять дітей громадянами країни з цінностями та світоглядом власної країни, а батькам вже доведеться пристосовуватися під тиском оточення та і власних дітей.
В колі спілкування вже є сім'ї які розпалися із-за дистанції та неможливості регулярно бачитися. Деякі діти вже коли навіть граються розмовляють на мові країни в яку виїхали, українська вже з акцентом.
ІМХО Видавлювати в Україну будуть тільки тих хто не хоче працювати і сидить на виплатах і не має малолітніх дітей.
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
Ви хіба не в школі ще йшли на медкомісію військомату? Що нового в тому що на облік стають з 16 років?
Честно? - не помню
Но в моем сообщении первая часть важнее...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:38
_hunter написав:
а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...
хіба в СРСР не з М14 було "приписне свідоцтво"?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:41
Hotab написав:Бетон
Останется он без пенсии.
Чем мне кажется вы (ну и еще пара персонажей тут ) переоцениваете значение пенсии в жизни почитателей этого ресурса. Здесь нет , имхо, критически зависимых от пенсии.
Да, мне мои 25 к совсем не лишние, но это не значит что я на них живу.
Ну а кто постарше и не очень может работать, видимо имеют активы для жизни.
Хто знає як воно буде через 5-10-20 років.
Активи та заощадження зараз є, а завтра вже немає, зберегти це не проста задача.
Якщо навіть цих крихт від держави на хліб і воду не буде, то це катастрофа для конкретної людини коли вже заробити фізично не може в силу різних обставин, вік, інвалідність і т.д.
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