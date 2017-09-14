Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57

ЛАД написав: detroytred написав: .............

Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.

А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.

Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема. .............Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема.

Вы сами написали для чего патриотизм: "або грошей менше платити, або примушувати легше було". А, скорее, и то, и то.

А по опросам европейцев об отношении к призыву интересно было бы посмотреть результаты таких опросов в динамике - в 50-е, 60-е, ..., 80-е и т.д.

Мне кажется, что перелом в настроениях начался в 70-е и резко ускорился после сноса Берлинской стены и развала Союза. Эти 25-40-летние, о которых Вы писали, родились и выросли как раз в это время. Европа слишком поверила в "вечный мир". Отрезвление может быть жёстким, если наша война не послужит уроком. Вы сами написали для чего патриотизм: "або грошей менше платити, або примушувати легше було". А, скорее, и то, и то.А по опросам европейцев об отношении к призыву интересно было бы посмотреть результаты таких опросов в динамике - в 50-е, 60-е, ..., 80-е и т.д.Мне кажется, что перелом в настроениях начался в 70-е и резко ускорился после сноса Берлинской стены и развала Союза. Эти 25-40-летние, о которых Вы писали, родились и выросли как раз в это время. Европа слишком поверила в "вечный мир". Отрезвление может быть жёстким, если наша война не послужит уроком.

Це наявне.Питання ж: чому Європа повірила у вічний мир?Чому це сталося?Стосовно ж Заходу взагалі, то от стаття за 2021 рік з націоналістичного порталу:*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи.*Ви розумієте про що це свідчить???Якщо навіть на нашому порталі це усвідомлювали, то виходить, що всі (можновладці) в світі все пречудово знали і розуміли, що буде.(А не аля як ото з Курської: всі -- нічого не знали, таємниця тощо; а Подоляк - з партнерами радились непублічно).З.и. я в оці казки про несподіванки вже не вірю...Там шахисти, які на 10 кроків вперед, ніж ми, пересічні, знають і бачать стосовно глобальних трендів.__________________________________Єдине що нам забули донести))), це ціну питання стати екзистенційною загрозою для оркостану.Ну забули ... "Буває", як казав Турчінов))Ферарі вартісна річ...Але хрінь, що розрахунок за неї на касі Україна вже робить, а Ферарі поки в перспективі неблизький.