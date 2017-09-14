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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9522952395249525>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:42

  flyman написав:
  _hunter написав:а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...

хіба в СРСР не з М14 було "приписне свідоцтво"?

Вспомнил откуда мне 16 лет запомнилось: у 17ти летних начали приписное при эвакуации требовать:
https://www.unian.net/society/chi-mozhn ... 89232.html
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:44

  Бетон написав:...........
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
..........

Вообще-то, "торговля з росією" помогала не только им, но и Украине. Уверен, вы понимаете, что в убыток с РФ никто не торговал. То, что они за свою прибыль "будували танки", а мы нет, то кто нам доктор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:46

  flyman написав:
  _hunter написав:а еще вспоминаем про недавно проваленный ЗП "о запрете мобилизации с 18ти лет" и о том, что теперь с 16ти лет на учет нужно становиться...

хіба в СРСР не з М14 було "приписне свідоцтво"?

С 16.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:51

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
..........

Вообще-то, "торговля з росією" помогала не только им, но и Украине. Уверен, вы понимаете, что в убыток с РФ никто не торговал. То, что они за свою прибыль "будували танки", а мы нет, то кто нам доктор.

ну-да: главное, что бы не в убыток :)
С газовыми камерами, помню - похожим образом оправдывались "если бы не мы их строили - мы бы понесли убытки, а кто-то другой эти деньги заработал бы"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57

_hunter
Ви на якому бензині не дуже законно кордон перетинали?
%% імпорту нафтопродуктів вам ввдлмий? А він в основному або безпосередньо через треті країни з кацапії, або з їх нафти. Таких моментів чимало і з газом, і з добривами (чи ви не їсте товари с/г виробництва?)
Важливіше все ж інше: війна почалась і людина не в напрямку Німеччини на 500 шольцовских, а в зворотному.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57

  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Все. Крапка. По любові, за гроші, примус.
А коли до *за гроші* або *до примусу* намагаються притулити любов, то це щоб або грошей менше платити, або примушувати легше було.
Патріотизм (любов) же апріорі не треба посилювати грошима або примусом. Він або є, або його нема.

Вы сами написали для чего патриотизм: "або грошей менше платити, або примушувати легше було". А, скорее, и то, и то.
А по опросам европейцев об отношении к призыву интересно было бы посмотреть результаты таких опросов в динамике - в 50-е, 60-е, ..., 80-е и т.д.
Мне кажется, что перелом в настроениях начался в 70-е и резко ускорился после сноса Берлинской стены и развала Союза. Эти 25-40-летние, о которых Вы писали, родились и выросли как раз в это время. Европа слишком поверила в "вечный мир". Отрезвление может быть жёстким, если наша война не послужит уроком.

Це наявне.

Питання ж: чому Європа повірила у вічний мир?
Чому це сталося?

Стосовно ж Заходу взагалі, то от стаття за 2021 рік з націоналістичного порталу:
*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи.*
https://ukrnationalism.com/publications ... viina.html

Ви розумієте про що це свідчить???
Якщо навіть на нашому порталі це усвідомлювали, то виходить, що всі (можновладці) в світі все пречудово знали і розуміли, що буде.
(А не аля як ото з Курської: всі -- нічого не знали, таємниця тощо; а Подоляк - з партнерами радились непублічно).

З.и. я в оці казки про несподіванки вже не вірю...
Там шахисти, які на 10 кроків вперед, ніж ми, пересічні, знають і бачать стосовно глобальних трендів.
__________________________________

Єдине що нам забули донести))), це ціну питання стати екзистенційною загрозою для оркостану.
Ну забули ... "Буває", як казав Турчінов))
Ферарі вартісна річ...
Але хрінь, що розрахунок за неї на касі Україна вже робить, а Ферарі поки в перспективі неблизький.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 сер, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 11:59

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
..........

Вообще-то, "торговля з росією" помогала не только им, но и Украине. Уверен, вы понимаете, что в убыток с РФ никто не торговал. То, что они за свою прибыль "будували танки", а мы нет, то кто нам доктор.

Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки:

До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд крупных и средних компаний в Украине имели российских владельцев или российских инвесторов. Вот некоторые из них:

1. **Альфа-Групп** - Альфа-Банк Украина был одним из крупнейших банков в Украине и принадлежал российскому консорциуму "Альфа-Групп". После вторжения в 2022 году банк сменил бренд на "Сенс Банк", и сейчас проходят процессы по его национализации.

2. **VS Energy** - Компания, которая контролировала несколько украинских энергетических активов, таких как облэнерго и электростанции. Владельцами были российские бизнесмены, включая Михаила Воеводина и Александра Бабакова.

3. **Метинвест** - Хотя основным владельцем является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на ранних стадиях развития бизнеса в его активах участвовали российские компании и инвесторы, такие как "Внешэкономбанк".

4. **Агророс** - Компания, которая занималась аграрным бизнесом в Украине, также имела российских владельцев.

5. **Ашан** - Французская компания, но её украинский филиал имел часть инвесторов из России.

6. **ТНК-ВР Коммерс** - Совместное предприятие британской BP и российского ТНК, которое занималось добычей и переработкой нефти в Украине.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:04

Бетон


Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки

А по будматеріалам і хімія для ремонту, там як ситуація? Все німецьке у вас?
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:15

  Бетон написав:
  somilitark написав:
  Бетон написав:

Для того, чтобы это понять, нужно хотя бы школу закончить.

Може пора побробувати отримати ще один диплом дитячого психолога?

Йде велика війна, а ви чомусь постійно скиглите, що не дають вільно виїхати, правда нещодавно похвастались, що максимум до кінця року поїдете, так що вам не дали?

Чи таких циніків і брехунів ще не бачили?

Пора на психолога, пора(((

Замість безглуздих порад, включать мозги, якщо вони ще є, і поясніть як велика війна пов'язана з забороною виїзду 18 річних, 20 річних, та й інших.

І при чому тут диплом психолога. Маразм важке захворювання, розумію

Для особо обдарованих з двома дипломами наведу текст персонажа Бетон, який я цитував:
Запреты накапливают энергию обратной реакции. В физике это называют потенциальной энергией.
В маркетинге это называют отложенным спросом.
США уже обожглись с запретом алкоголя, получив колоссальный взрыв преступности и мафии, которая наверное до сих пор существует.

Для того, чтобы это понять, нужно хотя бы школу закончить.

Накопленное недовольство и недоверие, как растянутый шпагат, взорвётся повальным выездом.

Не было бы запрета, ездили туда сюда. Возможно, приехало бы даже больше.


Тут щось вказує на 18-ти річних?
Їздити туда сюда?
Якщо багатодипломний Бетон не знає, то нагадаю, що війна триває вже 11-й рік, ніхто не знає на скільки ще вона розтягнеться, тому 18-ти, 20-ти річні і "інші" це завтрашні захисникі яким буде 25-ть, це дуже важко збагнути?
Може треба потренувати пам'ять, а то логіки ніякої вже немає, якщо нова сторінка форума пішла.
А саме вам 18-ть, постійно скиглите що біси не випускають, порушує влада права і пора придівлятися до Тиси, но в грудні вже все порішаєте і точно вже не буде мучати форум своїй послідовністю, а також глибиною глубин світа де отримано декілька освіт(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 12:22

  Бетон написав:Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки:
До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд крупных и средних компаний в Украине имели российских владельцев или российских инвесторов. Вот некоторые из них...

Уточню, щоб ви надто не переймалися. На початок 2022р 52% всіх активів України мали рос.власників. Частину цих активів вже націоналізовано. Сподіваюся, що решту також оформлять невдовзі.
Однак, не зрозуміла ваш умовивід - яким чином війна вплинула на приналежність активів русні? Вони їх придбали зовсім не через війну, а через сприятливі політичні умови та відповідні зв'язки. Війна як раз позбавила кацапів їх активів і не лише в Україні.
fler
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