Вспомнил откуда мне 16 лет запомнилось: у 17ти летних начали приписное при эвакуации требовать:
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Додано: Сер 21 сер, 2024 11:42
Вспомнил откуда мне 16 лет запомнилось: у 17ти летних начали приписное при эвакуации требовать:
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:44
Вообще-то, "торговля з росією" помогала не только им, но и Украине. Уверен, вы понимаете, что в убыток с РФ никто не торговал. То, что они за свою прибыль "будували танки", а мы нет, то кто нам доктор.
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:46
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:51
ну-да: главное, что бы не в убыток
С газовыми камерами, помню - похожим образом оправдывались "если бы не мы их строили - мы бы понесли убытки, а кто-то другой эти деньги заработал бы"...
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57
_hunter
Ви на якому бензині не дуже законно кордон перетинали?
%% імпорту нафтопродуктів вам ввдлмий? А він в основному або безпосередньо через треті країни з кацапії, або з їх нафти. Таких моментів чимало і з газом, і з добривами (чи ви не їсте товари с/г виробництва?)
Важливіше все ж інше: війна почалась і людина не в напрямку Німеччини на 500 шольцовских, а в зворотному.
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:57
Це наявне.
Питання ж: чому Європа повірила у вічний мир?
Чому це сталося?
Стосовно ж Заходу взагалі, то от стаття за 2021 рік з націоналістичного порталу:
*Україна – це найбільша держава, що розташована в ключовій точці Євразії на перетині європейського і азійського світів і водночас – на перетині півночі і півдня, тобто християнського і мусульманського світу. Це фактично серце Євразії. Той, хто володіє Україною, матиме змогу впливати на долю як Європи, так і Азії. Якби війська НАТО розташовувались на східному кордоні нашої держави, то це був би страшний сон для Московії, адже звідти дуже близько до всіх її стратегічно важливих пунктів, в тому числі й до столиці. Водночас війська РФ на західному кордоні України – це уже екзистенційна загроза для Європи.*
Ви розумієте про що це свідчить???
Якщо навіть на нашому порталі це усвідомлювали, то виходить, що всі (можновладці) в світі все пречудово знали і розуміли, що буде.
(А не аля як ото з Курської: всі -- нічого не знали, таємниця тощо; а Подоляк - з партнерами радились непублічно).
З.и. я в оці казки про несподіванки вже не вірю...
Там шахисти, які на 10 кроків вперед, ніж ми, пересічні, знають і бачать стосовно глобальних трендів.
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Єдине що нам забули донести))), це ціну питання стати екзистенційною загрозою для оркостану.
Ну забули ... "Буває", як казав Турчінов))
Ферарі вартісна річ...
Але хрінь, що розрахунок за неї на касі Україна вже робить, а Ферарі поки в перспективі неблизький.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 21 сер, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 сер, 2024 11:59
Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки:
До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд крупных и средних компаний в Украине имели российских владельцев или российских инвесторов. Вот некоторые из них:
1. **Альфа-Групп** - Альфа-Банк Украина был одним из крупнейших банков в Украине и принадлежал российскому консорциуму "Альфа-Групп". После вторжения в 2022 году банк сменил бренд на "Сенс Банк", и сейчас проходят процессы по его национализации.
2. **VS Energy** - Компания, которая контролировала несколько украинских энергетических активов, таких как облэнерго и электростанции. Владельцами были российские бизнесмены, включая Михаила Воеводина и Александра Бабакова.
3. **Метинвест** - Хотя основным владельцем является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на ранних стадиях развития бизнеса в его активах участвовали российские компании и инвесторы, такие как "Внешэкономбанк".
4. **Агророс** - Компания, которая занималась аграрным бизнесом в Украине, также имела российских владельцев.
5. **Ашан** - Французская компания, но её украинский филиал имел часть инвесторов из России.
6. **ТНК-ВР Коммерс** - Совместное предприятие британской BP и российского ТНК, которое занималось добычей и переработкой нефти в Украине.
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:04
Бетон
А по будматеріалам і хімія для ремонту, там як ситуація? Все німецьке у вас?
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:15
Для особо обдарованих з двома дипломами наведу текст персонажа Бетон, який я цитував:
Тут щось вказує на 18-ти річних?
Їздити туда сюда?
Якщо багатодипломний Бетон не знає, то нагадаю, що війна триває вже 11-й рік, ніхто не знає на скільки ще вона розтягнеться, тому 18-ти, 20-ти річні і "інші" це завтрашні захисникі яким буде 25-ть, це дуже важко збагнути?
Може треба потренувати пам'ять, а то логіки ніякої вже немає, якщо нова сторінка форума пішла.
А саме вам 18-ть, постійно скиглите що біси не випускають, порушує влада права і пора придівлятися до Тиси, но в грудні вже все порішаєте і точно вже не буде мучати форум своїй послідовністю, а також глибиною глубин світа де отримано декілька освіт(((
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:22
Уточню, щоб ви надто не переймалися. На початок 2022р 52% всіх активів України мали рос.власників. Частину цих активів вже націоналізовано. Сподіваюся, що решту також оформлять невдовзі.
Однак, не зрозуміла ваш умовивід - яким чином війна вплинула на приналежність активів русні? Вони їх придбали зовсім не через війну, а через сприятливі політичні умови та відповідні зв'язки. Війна як раз позбавила кацапів їх активів і не лише в Україні.
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