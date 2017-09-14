Додано: Сер 21 сер, 2024 13:03

Hotab написав: _hunter



Но, я помню - только возможность представилась - персонаж сразу подальше от 0 чвиркнул.





Що «почалось»?

По його професії він і не повинен під свистом куль тягти на собі поранених. Але оперувати поранених або навіть асистувавати - це не потрібна справа? Невже непотрібніша , ніж отримання допомоги від шольца?



вы, если не ошибаюсь - тоже порядочное расстояние держите?





І мої посади не вимагали сидіти на нулі. Нинішня - по різному.,

Вони також не треба.?

Що «почалось»?По його професії він і не повинен під свистом куль тягти на собі поранених. Але оперувати поранених або навіть асистувавати - це не потрібна справа? Невже непотрібніша , ніж отримання допомоги від шольца?І мої посади не вимагали сидіти на нулі. Нинішня - по різному.,Вони також не треба.?

>>> Що «почалось»?а вы о чем в последнем предложении писали? 🤔так и по моей профессии это не требуетсякак и по должности>>> Вони також не треба.?вопрос не в трэба/не трэба - как там у классика было "все професси нужны!" А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет. А все остальное - пустая софистика.