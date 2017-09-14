Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Уряд змінив порядок мобілізації осіб, які доглядають або утримують хворих (деталі)
На вашу думку, таку зміну можна оцінити, як позитивну, чи як негативну і чому?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:25
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Уряд змінив порядок мобілізації осіб, які доглядають або утримують хворих (деталі)
На вашу думку, таку зміну можна оцінити, як позитивну, чи як негативну і чому?
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:27
В Бетона ж вказано, що велика кількість росактивів в Україні привела (або сприяла) до війни.
Як ви змогли змогли прочитати навпаки - ?))
Хоча - да, він *что* пропустив. Потому что.
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:30
на мою думку, пройдуть роки, і тих людей, які були причетні до того, кого і в якій черзі вбивати, притягнуть до відповідальності
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:34
так как почалась - я тоже не в напрямку Німеччини
Но, я помню - только возможность представилась - персонаж сразу подальше от 0 чвиркнул. Да и вы, если не ошибаюсь - тоже порядочное расстояние держите?
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:50
_hunter
Що «почалось»?
По його професії він і не повинен під свистом куль тягти на собі поранених. Але оперувати поранених або навіть асистувавати - це не потрібна справа? Невже непотрібніша , ніж отримання допомоги від шольца?
І мої посади не вимагали сидіти на нулі. Нинішня - по різному.,
Вони також не треба.?
Чим займались? Останні сторінки біографії позорні , їх не чіпаємо, бо харазмент . А передостанні?
Гірші / кращі ніж у Холяви «не на нулі»?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 сер, 2024 12:55
*Одела белое свадебное платье.
Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит.
Посмотрите на Хантера, я такого количества сообщений про Украину живя в Германии беженцем вижу впервые. Человека искренне беспокоит мобилизация, справедливость, законность. Это так похвально, что я бы сказала что совкодрочеры это вымирающее, а эволюция привела к беженцам ананистам. Любопытно и только )))
Додано: Сер 21 сер, 2024 13:03
>>> Що «почалось»?
а вы о чем в последнем предложении писали? 🤔
так и по моей профессии это не требуется
как и по должности
>>> Вони також не треба.?
вопрос не в трэба/не трэба - как там у классика было "все професси нужны!" А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет. А все остальное - пустая софистика.
Додано: Сер 21 сер, 2024 13:07
Додано: Сер 21 сер, 2024 13:12
1. Не слышал таких оправданий "с газовыми камерами".
2. Причём наша торговля с РФ к строительству "газовых камер"? Россия, вроде, таким не занималась.
3. Уже писал, понимаю ваше желание доказать самому себе, что вы правильно поступили, уехав из Украины. И я не обвиняю вас ни в этом желании, ни в отъезде. Каждый решает сам за себя. Но не надо писать глупости.
Додано: Сер 21 сер, 2024 13:14
Вначале бегство, но не ради собственной шкурки. Потом когда все дети вне опасности и родились, всё у более слабых хорошо и есть кому позаботиться более сильному. Я тут. Я не боролась в Чехии за справедливость в Украине, там другие приоритеты были. В обстрелы покупка генераторов и выезд для обеспечения фирмы+на фронт отправили. Сейчас меня интересует не только несправедливость в Украине, но и самый большой ГОК в оркостане и 17 в мире. Будем считать я просто более разносторонняя личность по интересам )))
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