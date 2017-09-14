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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:25
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Уряд змінив порядок мобілізації осіб, які доглядають або утримують хворих (деталі)
На вашу думку, таку зміну можна оцінити, як позитивну, чи як негативну і чому?
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:27
fler написав: Бетон написав:Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии
. Только некоторые для справки:
До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд крупных и средних компаний в Украине имели российских владельцев или российских инвесторов. Вот некоторые из них...
Уточню, щоб ви надто не переймалися. На початок 2022р 52% всіх активів України мали рос.власників. Частину цих активів вже націоналізовано. Сподіваюся, що решту також оформлять невдовзі.
Однак, не зрозуміла ваш умовивід - яким чином війна вплинула на приналежність активів русні? Вони їх придбали зовсім не через війну, а через сприятливі політичні умови та відповідні зв'язки. Війна як раз позбавила кацапів їх активів і не лише в Україні.
В Бетона ж вказано, що велика кількість росактивів в Україні привела (або сприяла) до війни.
Як ви змогли змогли прочитати навпаки - ?))
Хоча - да, він *что* пропустив. Потому что.
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detroytred
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:34
Hotab написав:_hunter
Ви на якому бензині не дуже законно кордон перетинали?
%% імпорту нафтопродуктів вам ввдлмий? А він в основному або безпосередньо через треті країни з кацапії, або з їх нафти. Таких моментів чимало і з газом, і з добривами (чи ви не їсте товари с/г виробництва?)
Важливіше все ж інше: війна почалась і людина не в напрямку Німеччини на 500 шольцовских, а в зворотному.
так как почалась - я тоже не в напрямку Німеччини
Но, я помню - только возможность представилась - персонаж сразу подальше от 0 чвиркнул. Да и вы, если не ошибаюсь - тоже порядочное расстояние держите?
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:50
_hunter
Но, я помню - только возможность представилась - персонаж сразу подальше от 0 чвиркнул.
Що «почалось»?
По його професії він і не повинен під свистом куль тягти на собі поранених. Але оперувати поранених або навіть асистувавати - це не потрібна справа? Невже непотрібніша , ніж отримання допомоги від шольца?
вы, если не ошибаюсь - тоже порядочное расстояние держите?
І мої посади не вимагали сидіти на нулі. Нинішня - по різному.,
Вони також не треба.?
так как почалась - я тоже не в напрямку Німеччини
Чим займались? Останні сторінки біографії позорні , їх не чіпаємо, бо харазмент . А передостанні?
Гірші / кращі ніж у Холяви «не на нулі»?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 сер, 2024 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 12:55
Бетон написав:
И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать
*Одела белое свадебное платье.
Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит.
Посмотрите на Хантера, я такого количества сообщений про Украину живя в Германии беженцем вижу впервые. Человека искренне беспокоит мобилизация, справедливость, законность. Это так похвально, что я бы сказала что совкодрочеры это вымирающее, а эволюция привела к беженцам ананистам. Любопытно и только )))
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stm
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:03
Hotab написав:_hunter
Но, я помню - только возможность представилась - персонаж сразу подальше от 0 чвиркнул.
Що «почалось»?
По його професії він і не повинен під свистом куль тягти на собі поранених. Але оперувати поранених або навіть асистувавати - це не потрібна справа? Невже непотрібніша , ніж отримання допомоги від шольца?
вы, если не ошибаюсь - тоже порядочное расстояние держите?
І мої посади не вимагали сидіти на нулі. Нинішня - по різному.,
Вони також не треба.?
>>> Що «почалось»?
а вы о чем в последнем предложении писали? 🤔
так и по моей профессии это не требуется
как и по должности
>>> Вони також не треба.?
вопрос не в трэба/не трэба - как там у классика было "все професси нужны!" А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет. А все остальное - пустая софистика.
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:07
stm написав: Бетон написав:
И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать
Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит.
вы себя к каким причисляете? 🤔
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:12
_hunter написав:
...................
ну-да: главное, что бы не в убыток
С газовыми камерами, помню - похожим образом оправдывались "если бы не мы их строили - мы бы понесли убытки, а кто-то другой эти деньги заработал бы"...
1. Не слышал таких оправданий "с газовыми камерами".
2. Причём наша торговля с РФ к строительству "газовых камер"? Россия, вроде, таким не занималась.
3. Уже писал, понимаю ваше желание доказать самому себе, что вы правильно поступили, уехав из Украины. И я не обвиняю вас ни в этом желании, ни в отъезде. Каждый решает сам за себя. Но не надо писать глупости.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:14
_hunter написав: stm написав: Бетон написав:
И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать
Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит.
вы себя к каким причисляете? 🤔
Вначале бегство, но не ради собственной шкурки. Потом когда все дети вне опасности и родились, всё у более слабых хорошо и есть кому позаботиться более сильному. Я тут. Я не боролась в Чехии за справедливость в Украине, там другие приоритеты были. В обстрелы покупка генераторов и выезд для обеспечения фирмы+на фронт отправили. Сейчас меня интересует не только несправедливость в Украине, но и самый большой ГОК в оркостане и 17 в мире. Будем считать я просто более разносторонняя личность по интересам )))
Будучи вот уж 3 года, Вам не разу не захотелось зайти на ветку эммиграция с каким-то полезным украинцам советом.
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stm
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:17
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
...........
Тобто він торгував з росією, допомагаючи будувати їй танки, а я не здатен зрозуміли Батьківщину?
..........
Вообще-то, "торговля з росією" помогала не только им, но и Украине. Уверен, вы понимаете, что в убыток с РФ никто не торговал. То, что они за свою прибыль "будували танки", а мы нет, то кто нам доктор.
Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки:
До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ряд крупных и средних компаний в Украине имели российских владельцев или российских инвесторов. Вот некоторые из них:
1. **Альфа-Групп** - Альфа-Банк Украина был одним из крупнейших банков в Украине и принадлежал российскому консорциуму "Альфа-Групп". После вторжения в 2022 году банк сменил бренд на "Сенс Банк", и сейчас проходят процессы по его национализации.
2. **VS Energy** - Компания, которая контролировала несколько украинских энергетических активов, таких как облэнерго и электростанции. Владельцами были российские бизнесмены, включая Михаила Воеводина и Александра Бабакова.
3. **Метинвест** - Хотя основным владельцем является украинский бизнесмен Ринат Ахметов, на ранних стадиях развития бизнеса в его активах участвовали российские компании и инвесторы, такие как "Внешэкономбанк".
4. **Агророс** - Компания, которая занималась аграрным бизнесом в Украине, также имела российских владельцев.
5. **Ашан** - Французская компания, но её украинский филиал имел часть инвесторов из России.
6. **ТНК-ВР Коммерс** - Совместное предприятие британской BP и российского ТНК, которое занималось добычей и переработкой нефти в Украине.
И каким образом "это привело к войне"?
Это, скорее, мешало войне - кто же будет разрушать собственные активы. Но недостаточно мешало. Другие интересы возобладали.
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ЛАД
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