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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:22
_hunter
так и по моей профессии это не требуется
как и по должности
В країні війна. У вас військова посада? Ви розказуєте про «Холява не на нулі», проте у нього так само потрібна військова посада. Він приносить (приносив) користь для захисту держави.
Ви обрали інший вектор : смоктати допомогу європейських партнерів.
То яке ви маєте право розказувати про «нулі»?
А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет.
Між «нулем» і «глибоким типом» є широка смуга, де потрібні різні військові спеціалісти для захисту держави. І були потрібні раніше, і потрібні зараз.
Ви обрали спеціаліста по отриманню допомоги в Німеччині, він спеціалісті у військовій медицині.
Тому питання ще раз, хто ви щоб давати йому оцінки , на нулі він чи ні? Що корисного ви зробили з початку війни, поки позорно не втікли до шольца на ковбаски? .
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Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:25
_hunter написав:
Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔
Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют
Хантер, человек который заботится только о себе и даёт советы всем окружающим быть таким же индивидуалистом которому начхать на защиту слабых, будет послан на юйух. Вы не сильная личность, а беженец анананист. И это не изменить. Вы не заботитесь ни о ком, иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.
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stm
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:26
Hotab написав:_hunter
так и по моей профессии это не требуется
как и по должности
То яке ви маєте право розказувати про «нулі»?
А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет.
Між «нулем» і «глибоким типом» є широка смуга, де потрібні різні військові спеціалісти для захисту держави.
Ровно такое, же как и любого другого тылового обитателя.
Да, линия широкая. Проходит она ровно по числу претендентов на место. Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного
В отличии от 0...
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:28
_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле". Даже учитывая, что госпиталь находится в тылу (более или менее глубоком). Чтобы тот же штурмовик знал, что при необходимости получит квалифицированную помощь. Конечно, никому не хочется испытать такую потребность, но это от желания не зависит.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:29
stm написав: _hunter написав:
Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔
Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют
Вы не сильная личность, а беженец иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.
А я где-то на это Высокое Звание претендовал? :8
Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:32
_hunter
Ровно такое, же как и любого другого тылового обитател
Німецького на допомозі?
Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного
Мріяти «претендентам» на посади можна будь кому і на будь які. Це «претенденти» чи мрійники?
Посад моїх і аналогічних можна знайти, відповідати їм непросто.
А це приводить до того , що і «претенденти» є, і посади є. І вони вакантні.
Ну так повернемось до вас. Я не почув відповіді по ваше моральне право дорікати Холяві, що він «не на гулі»? Скільки ви провели на нулі чи не нулі? . Що корисного ви зробили для ЗСУ з початку війни? Скільки днів прослужили?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 сер, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:32
ЛАД написав:_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле".
вы недопоняли: в отношении того персонажа я не писал, что он не нужен - я писал, что как только представилась возможность - он от того госпиталя на всех парах отчалил.
Тыловой - это я про Хотаба...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:33
_hunter написав: stm написав:
...... вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.
..........
Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются
Вы за неделю выучили немецкий?
Да вы гений, оказывается!
Остальные вопросы вас, допускаю, не волнуют, т.к. вы, возможно, холостяк-одиночка без мотора.
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ЛАД
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:35
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔
Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют
Вы не сильная личность, а беженец иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.
А я где-то на это Высокое Звание претендовал? :8
Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются
У меня много подруг. Я не поверю. Эти вопросищи закрываются быстро для неболеющего здорового лба, для человека с семьёй и пожилыми родителями это весьма нетривиальная задача без знания языка.
У вас какой статус? Это элементарный вопрос. Подскажу, надо посмотреть в визу в загране. Озвучьте, пожалуйста.
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stm
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Додано: Сер 21 сер, 2024 13:35
ЛАД написав:_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле". Даже учитывая, что госпиталь находится в тылу (более или менее глубоком). Чтобы тот же штурмовик знал, что при необходимости получит квалифицированную помощь. Конечно, никому не хочется испытать такую потребность, но это от желания не зависит.
А где и кто у нас врач-хирург, причём практикующий(работавший до 22года по диплому) и производивший операции в прифронтовой зоне(ампутации там разные без наркоза и вскрытия черепной коробки чтоб понюхать так сказать свежачок)?
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барабашов
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