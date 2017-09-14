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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 952495259526952795289529>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:22

_hunter
так и по моей профессии это не требуется :D
как и по должности


В країні війна. У вас військова посада? Ви розказуєте про «Холява не на нулі», проте у нього так само потрібна військова посада. Він приносить (приносив) користь для захисту держави.
Ви обрали інший вектор : смоктати допомогу європейських партнерів.
То яке ви маєте право розказувати про «нулі»?

А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет.


Між «нулем» і «глибоким типом» є широка смуга, де потрібні різні військові спеціалісти для захисту держави. І були потрібні раніше, і потрібні зараз.
Ви обрали спеціаліста по отриманню допомоги в Німеччині, він спеціалісті у військовій медицині.
Тому питання ще раз, хто ви щоб давати йому оцінки , на нулі він чи ні? Що корисного ви зробили з початку війни, поки позорно не втікли до шольца на ковбаски? .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:25

  _hunter написав:Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔

Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют :(

Хантер, человек который заботится только о себе и даёт советы всем окружающим быть таким же индивидуалистом которому начхать на защиту слабых, будет послан на юйух. Вы не сильная личность, а беженец анананист. И это не изменить. Вы не заботитесь ни о ком, иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:26

  Hotab написав:_hunter
так и по моей профессии это не требуется :D
как и по должности



То яке ви маєте право розказувати про «нулі»?

А в том, что на нуле дефицит есть, а в глубоком тылу - его нет.


Між «нулем» і «глибоким типом» є широка смуга, де потрібні різні військові спеціалісти для захисту держави.

Ровно такое, же как и любого другого тылового обитателя.

Да, линия широкая. Проходит она ровно по числу претендентов на место. Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного ;) В отличии от 0...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:28

_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле". Даже учитывая, что госпиталь находится в тылу (более или менее глубоком). Чтобы тот же штурмовик знал, что при необходимости получит квалифицированную помощь. Конечно, никому не хочется испытать такую потребность, но это от желания не зависит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:29

  stm написав:
  _hunter написав:Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔

Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют :(

Вы не сильная личность, а беженец иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.

А я где-то на это Высокое Звание претендовал? :8

Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:32

_hunter


Ровно такое, же как и любого другого тылового обитател

Німецького на допомозі?

Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного


Мріяти «претендентам» на посади можна будь кому і на будь які. Це «претенденти» чи мрійники?
Посад моїх і аналогічних можна знайти, відповідати їм непросто.
А це приводить до того , що і «претенденти» є, і посади є. І вони вакантні.

Ну так повернемось до вас. Я не почув відповіді по ваше моральне право дорікати Холяві, що він «не на гулі»? Скільки ви провели на нулі чи не нулі? . Що корисного ви зробили для ЗСУ з початку війни? Скільки днів прослужили?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 13:33, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:32

  ЛАД написав:_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле".

вы недопоняли: в отношении того персонажа я не писал, что он не нужен - я писал, что как только представилась возможность - он от того госпиталя на всех парах отчалил.
Тыловой - это я про Хотаба...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:33

  _hunter написав:
  stm написав:...... вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.

..........
Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются :D

Вы за неделю выучили немецкий? :shock:
Да вы гений, оказывается!
Остальные вопросы вас, допускаю, не волнуют, т.к. вы, возможно, холостяк-одиночка без мотора.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:35

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔

Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют :(

Вы не сильная личность, а беженец иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.

А я где-то на это Высокое Звание претендовал? :8

Вы не поверите, но эти Вопроссищи за неделю закрываются :D

У меня много подруг. Я не поверю. Эти вопросищи закрываются быстро для неболеющего здорового лба, для человека с семьёй и пожилыми родителями это весьма нетривиальная задача без знания языка.
У вас какой статус? Это элементарный вопрос. Подскажу, надо посмотреть в визу в загране. Озвучьте, пожалуйста.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:35

  ЛАД написав:_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле". Даже учитывая, что госпиталь находится в тылу (более или менее глубоком). Чтобы тот же штурмовик знал, что при необходимости получит квалифицированную помощь. Конечно, никому не хочется испытать такую потребность, но это от желания не зависит.

А где и кто у нас врач-хирург, причём практикующий(работавший до 22года по диплому) и производивший операции в прифронтовой зоне(ампутации там разные без наркоза и вскрытия черепной коробки чтоб понюхать так сказать свежачок)?
барабашов
 
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