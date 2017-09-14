Додано: Сер 21 сер, 2024 13:25

_hunter написав: Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔



Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют

Хантер, человек который заботится только о себе и даёт советы всем окружающим быть таким же индивидуалистом которому начхать на защиту слабых, будет послан на юйух. Вы не сильная личность, а беженец анананист. И это не изменить. Вы не заботитесь ни о ком, иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.