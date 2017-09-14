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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95259526952795289529>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:36

  Hotab написав:Бетон


Это привело к войне, потому громадное количество активов в Украине принадлежит росии. Только некоторые для справки

А по будматеріалам і хімія для ремонту, там як ситуація? Все німецьке у вас?

Західне.
А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 21 сер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:36

  Hotab написав:_hunter


Ровно такое, же как и любого другого тылового обитател

Німецького на допомозі?

Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного


Мріяти «претендентам» на посади можна будь кому і на будь які. Це «претенденти» чи мрійники?
Посад моїх і аналогічних можна знайти, відповідати їм непросто.
А це приводить до того , що і «претенденти» є, і посади є. І вони вакантні.

Ну так повернемось до вас. Я не почув відповіді по ваше моральне право дорікати Холяві, що він «не на гулі»? Скільки ви провели на нулі чи не нулі? . Що корисного ви зробили для ЗСУ з початку війни? Скільки днів прослужили?

Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?

Так, вроде, не тольео увидели, но еще и откомментировать успели 🤔
Но вы, как обычно путаетесь - я никому не дорикаю. Просто пишу, что как только пояаляется возможность - ВСЕ от нуля чуркают как можно дальше. А потом, некоторые, удивляются "а что ж на 0 толп народу нету?"
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 21 сер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:36

  _hunter написав:
  ЛАД написав:_hunter
Вы пишете всё большие глупости. Остановитесь.
Врач-хирург в военном госпитале нужен, вероятно, больше, чем "штурмовик на нуле".

вы недопоняли: в отношении того персонажа я не писал, что он не нужен - я писал, что как только представилась возможность - он от того госпиталя на всех парах отчалил.
Тыловой - это я про Хотаба...

Не как только представилась возможность, а после 60 лет. Эта не та "возможность", которую надо выискивать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:36

_hunter


Тыловой - это я про Хотаба...

У вас всі хто не на нулі - тилові? Ви всіх не на хто нулі знецінюєте?
Повторю ще раз: ви хоч щось зробили для ЗСУ, хоч на нулі, хоч недалеко від нуля, хоч в тилу? Ви під чсс війни викрнквали військовий обовʼязок, чи поїхати в Німеччину?

Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?


На яку вас посаду треба ссилочку? Ви приїдете її займати, чи для чого?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:42

  Бетон написав:...........
Західне.
А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські

А какие ж они должны быть?
У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего.
Западного относительно немного.
И росс. запчасти, как правило, дешевле западных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://t.me/kievreal1/65466

Мамині царапки, бички по 130 кг, які, на думку, пана холяви, ховаються за маминими спідничками, гурбою пресують нещасного хлопця

Той, що повернутий спиною - 150 кг десь
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:45

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Західне.
А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські

А какие ж они должны быть?
У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего.
Западного относительно немного.
И росс. запчасти, как правило, дешевле западных.

Понимаю.
Интеграция привела к войне.
Польша и Прибалтика почему-то не покупают их запчасти, правильно?
И в НАТО вступили, да?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:47

  Hotab написав:_hunter


Тыловой - это я про Хотаба...

У вас всі хто не на нулі - тилові? Ви всіх не на хто нулі знецінюєте?
Повторю ще раз: ви хоч щось зробили для ЗСУ, хоч на нулі, хоч недалеко від нуля, хоч в тилу? Ви під чсс війни викрнквали військовий обовʼязок, чи поїхати в Німеччину?

Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?


На яку вас посаду треба ссилочку? Ви приїдете її займати, чи для чого?

Все, куда есть сильно больше одного претендента на место - при постоянной нехватке штурмовиков. По очевидной причине: любой из тех претендентов "занимателя места" без проблем заменит.

Да, під чсс війни викрнквал :)
Как подвернулся абсолютно легальный вариант - воспользовался.

Ну ту ссылочку - на вакансию, которую, как вы писали никак закрыть не могут... Если хороший вариант - чего бы не податься?
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 21 сер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:51

_hunter

Да, під чсс війни викрнквал

На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін?
Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??

Как повернулся Абсолютно Легальный Вариант - воспользовался.


Який це «легальний варіант», який не зобовʼязав вас повернутись через 30 днів, а вже третій рік проїдати західні харчі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:55

  Hotab написав:_hunter

Да, під чсс війни викрнквал

На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін?
Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??

>>> «роками», хоча цього ніхто не вказував
как и вы - совсем чуть-чуть утрировал

>>> Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8
и она с тех пор открыта?

>>> Є дронщики, багато різних
узодят маньше, чем за неделю...
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