Ровно такое, же как и любого другого тылового обитател
Німецького на допомозі?
Могу поспорить, что на ваше - их сильно больше одного
Мріяти «претендентам» на посади можна будь кому і на будь які. Це «претенденти» чи мрійники? Посад моїх і аналогічних можна знайти, відповідати їм непросто. А це приводить до того , що і «претенденти» є, і посади є. І вони вакантні.
Ну так повернемось до вас. Я не почув відповіді по ваше моральне право дорікати Холяві, що він «не на гулі»? Скільки ви провели на нулі чи не нулі? . Що корисного ви зробили для ЗСУ з початку війни? Скільки днів прослужили?
Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?
Так, вроде, не тольео увидели, но еще и откомментировать успели 🤔 Но вы, как обычно путаетесь - я никому не дорикаю. Просто пишу, что как только пояаляется возможность - ВСЕ от нуля чуркают как можно дальше. А потом, некоторые, удивляются "а что ж на 0 толп народу нету?"
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 21 сер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
У вас всі хто не на нулі - тилові? Ви всіх не на хто нулі знецінюєте? Повторю ще раз: ви хоч щось зробили для ЗСУ, хоч на нулі, хоч недалеко від нуля, хоч в тилу? Ви під чсс війни викрнквали військовий обовʼязок, чи поїхати в Німеччину?
Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?
На яку вас посаду треба ссилочку? Ви приїдете її займати, чи для чого?
У вас всі хто не на нулі - тилові? Ви всіх не на хто нулі знецінюєте? Повторю ще раз: ви хоч щось зробили для ЗСУ, хоч на нулі, хоч недалеко від нуля, хоч в тилу? Ви під чсс війни викрнквали військовий обовʼязок, чи поїхати в Німеччину?
Ой как интересно: а ссылочку на эту годами открытую вакансию - можно увидеть?
На яку вас посаду треба ссилочку? Ви приїдете її займати, чи для чого?
Все, куда есть сильно больше одного претендента на место - при постоянной нехватке штурмовиков. По очевидной причине: любой из тех претендентов "занимателя места" без проблем заменит.
Да, під чсс війни викрнквал Как подвернулся абсолютно легальный вариант - воспользовался.
Ну ту ссылочку - на вакансию, которую, как вы писали никак закрыть не могут... Если хороший вариант - чего бы не податься?
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 21 сер, 2024 13:52, всього редагувалось 1 раз.
На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін? Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??
Как повернулся Абсолютно Легальный Вариант - воспользовался.
Який це «легальний варіант», який не зобовʼязав вас повернутись через 30 днів, а вже третій рік проїдати західні харчі?
На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін? Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??
>>> «роками», хоча цього ніхто не вказував как и вы - совсем чуть-чуть утрировал
>>> Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8 и она с тех пор открыта?
>>> Є дронщики, багато різних узодят маньше, чем за неделю...