На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін? Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??
Как повернулся Абсолютно Легальный Вариант - воспользовался.
Який це «легальний варіант», який не зобовʼязав вас повернутись через 30 днів, а вже третій рік проїдати західні харчі?
Я не уверенна даже в западных деньгах. Так принципиально игнорировать вопрос о типе визе дано только тому, который не имеет к ней доступа )
Бетон написав:........... Західне. А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські
А какие ж они должны быть? У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего. Западного относительно немного. И росс. запчасти, как правило, дешевле западных.
Понимаю. Интеграция привела к войне. Польша и Прибалтика почему-то не покупают их запчасти, правильно? И в НАТО вступили, да?
Не передёргивайте. Во-первых, не интеграция, а кооперация, а ещё точнее, торговля. Во-вторых, не привела, а не помешала. В-третьих, не знаю, как запчасти, не интересовался, но газ, например, они до 24.02.22 прекрасно покупали. И нефть (или нефтепродукты) тоже.
По данным польского концерна PKN Orlen, в Польшу больше не поставляется российская нефть по трубопроводу "Дружба". Поставки в рамках последнего действующего контракта, покрывавшие примерно 10 процентов потребностей PKN Orlen, были остановлены российской стороной, сообщила компания в субботу, 25 февраля.
Якщо вам вона цікава - подивіться. Ви їй відповідаєте, чи навіщо цікавитесь?
узодят маньше, чем за неделю...
Якщо я вам зараз знайду «тилову» посаду - ви повертаєтесь? І служите на ній?
интересуюсь потому, что больше в открытых ее не нахожу.
Вы снова с больной головы на здоровую переложить пытаетесь зачем-то... - разговор был о том, что вам замену найти без проблем можно. Так что, если это единственная причина в штурмовики не идти - не сдерживайте себя