RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9526952795289529>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:56

  Hotab написав:_hunter

Да, під чсс війни викрнквал

На якій посаді в СОУ (сили оборони України) ви виконували обовʼязки? Який термін?
Посаду яку не зайняли , і вона не на нулі (у вашим нездорових марах чомусь «роками», хоча цього ніхто не вказував) очевидно дивляться на відповідних сайтах. Нещодавно приносили сюди посаду копайлота Мі8. Ви відповідаєте цій посаді? Є дронщики, багато різних. Ви яку обираєте? Чи ви не в числі отих «багато є претендентів на тилові посади»??

Как повернулся Абсолютно Легальный Вариант - воспользовался.


Який це «легальний варіант», який не зобовʼязав вас повернутись через 30 днів, а вже третій рік проїдати західні харчі?

Я не уверенна даже в западных деньгах. Так принципиально игнорировать вопрос о типе визе дано только тому, который не имеет к ней доступа )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 13:57

_hunter

и она с тех пор открыта?


Якщо вам вона цікава - подивіться. Ви їй відповідаєте, чи навіщо цікавитесь?
узодят маньше, чем за неделю...

Якщо я вам зараз знайду «тилову» посаду - ви повертаєтесь? І служите на ній? Якщо «узойдьот манше» - підберу іншу.

узодят маньше, чем за неделю...


До втікання - яку посаду в СОУ виконували?
Hotab
 
Повідомлень: 13028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:00

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
Західне.
А от на Укрзалізниці багато запчастин - кацапські

А какие ж они должны быть?
У нас всё ещё советское/российское - и локомотивы, и вагоны, и ещё много чего.
Западного относительно немного.
И росс. запчасти, как правило, дешевле западных.

Понимаю.
Интеграция привела к войне.
Польша и Прибалтика почему-то не покупают их запчасти, правильно?
И в НАТО вступили, да?

Не передёргивайте.
Во-первых, не интеграция, а кооперация, а ещё точнее, торговля.
Во-вторых, не привела, а не помешала.
В-третьих, не знаю, как запчасти, не интересовался, но газ, например, они до 24.02.22 прекрасно покупали. И нефть (или нефтепродукты) тоже.
По данным польского концерна PKN Orlen, в Польшу больше не поставляется российская нефть по трубопроводу "Дружба". Поставки в рамках последнего действующего контракта, покрывавшие примерно 10 процентов потребностей PKN Orlen, были остановлены российской стороной, сообщила компания в субботу, 25 февраля.

https://www.dw.com/ru/rossia-prekratila-postavki-nefti-v-polsu-po-truboprovodu-druzba/a-64820663
Сообщение от 25.02.2023.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29791
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:02

  Hotab написав:_hunter

и она с тех пор открыта?


Якщо вам вона цікава - подивіться. Ви їй відповідаєте, чи навіщо цікавитесь?
узодят маньше, чем за неделю...

Якщо я вам зараз знайду «тилову» посаду - ви повертаєтесь? І служите на ній?

интересуюсь потому, что больше в открытых ее не нахожу.

Вы снова с больной головы на здоровую переложить пытаетесь зачем-то... - разговор был о том, что вам замену найти без проблем можно. Так что, если это единственная причина в штурмовики не идти - не сдерживайте себя ;)
_hunter
 
Повідомлень: 8255
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:04

_hunter
интересуюсь потому, что больше в открытых ее не нахожу.


Це добре. Але є інші. Я знаходжу -ви прибуваєте і займаєте її?
Питання якраз не в мені , а що вам не вистачає тилових посад. Я вам знайду. Готові?

На вашу думку їх не існує , і вони не потрібні, бо тилові. Але якщо шукають туди людей, то потрібні.
У вас нема відповіді ще на питання, так що ви в СОУ зробили корисного до втікання?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 13028
З нами з: 15.02.09
Подякував: 352 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:06

ЛАД
А навіщо всі так рвуться у владу, до влади країни?
Тобто, зв'язок влади країни з бізнесом в ринку цієї країни є?

Якщо є, то що буде наслідком випхнення рашоагентів і прорашенських сил, осіб з влади?
detroytred
 
Повідомлень: 29942
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:13

  Hotab написав:_hunter
интересуюсь потому, что больше в открытых ее не нахожу.


Це добре. Але є інші. Я знаходжу -ви прибуваєте і займаєте її?
Питання якраз не в мені , а що вам не вистачає тилових посад.

На вашу думку їх не існує , і вони не потрібні, бо тилові. Але якщо шукають туди людей, то потрібні.

Вы снова запутались :D Вопрос именно в вашей мнимой незаменимости.

>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.
_hunter
 
Повідомлень: 8255
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:19

  _hunter написав:>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.

Успиха после лопаты перевели на дроны. Штурмовиков предлагают. Или вы считаете что Бетона окружат 150кг ТЦК и сразу с автоматом в посадку?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5052
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:19

Хто потужний в англійській, поясніть: це фейк типа неправильний переклад наклали чи дійсно оце було в серіалі?


І за який це рік дана частина? Наче 2016?
detroytred
 
Повідомлень: 29942
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:23

  stm написав:
  _hunter написав:>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.

Успиха после лопаты перевели на дроны. Штурмовиков предлагают. Или вы считаете что Бетона окружат 150кг ТЦК и сразу с автоматом в посадку?

Не сразу - какое-то очень небольшое время типа обучение.
А так - почитайте одесские новости про тренера - там "на все" меньше месяца ушло...
_hunter
 
Повідомлень: 8255
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9526952795289529>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 223589
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 709887
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12550)
21.08.2024 14:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.