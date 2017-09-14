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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9526952795289529

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:23

_hunter

Вопрос именно в вашей мнимой незаменимости.


А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише.
Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно.
То в чому проблема?
В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.

Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ?
А мені може б хотілось щоб ви були «дочь полка» . Але це нездорові бажання, а здоровим є під час війни не ховатись в Німеччині, а виконувати обовʼязки в СОУ. Так ви їх виконували? Про що ви там натякали, що ви щось робили до побігу і не повернення у 30 денний термін?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:24

  _hunter написав:
  stm написав:
  _hunter написав:>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.

Успиха после лопаты перевели на дроны. Штурмовиков предлагают. Или вы считаете что Бетона окружат 150кг ТЦК и сразу с автоматом в посадку?

Не сразу - какое-то очень небольшое время типа обучение.
А так - почитайте одесские новости про тренера - там "на все" меньше месяца ушло...

Тип визы озвучьте ))) фото не надо, просто тип визы :)
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:35

  Hotab написав:_hunter

Вопрос именно в вашей мнимой незаменимости.


А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише.
Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно.
То в чому проблема?
В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.

Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ?
?

Я еще в первый раз написал про "все профессии нужны!" - еще раз написать?..

Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут.
Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны?
В чем проблема? - в том, что вы свою исключительность слишком уж сильно выпячиваете :) - придумывая на ходу какие-то отговорки "ну и что, что я в тылу на теплой должности - зато я в ЗСУ".
Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:39

_hunter

Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...

Це хто вам такі дурниці втлумачив ?))
А хто топить кораблі ЧФ?
Невже штурмовики?
А хто знищує ППО в Криму?
А рятує життя пораненим?
А хто збиває ракети над Києвом і на лише??
А ще багато «а хто..»
Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут.
Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны?


Так а ви тут до чого?
Ви ж втікач.. забули чи що..

в том, что вы свою исключительность слишком уж сильно выпячиваете :) -


Чи може показую вашу нікчемність? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 9526952795289529
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