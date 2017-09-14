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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 14:23
_hunter
Вопрос именно в вашей мнимой незаменимости.
А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише.
Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно.
То в чому проблема?
В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.
Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ?
А мені може б хотілось щоб ви були «дочь полка» . Але це нездорові бажання, а здоровим є під час війни не ховатись в Німеччині, а виконувати обовʼязки в СОУ. Так ви їх виконували? Про що ви там натякали, що ви щось робили до побігу і не повернення у 30 денний термін?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 сер, 2024 14:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 сер, 2024 14:24
_hunter написав: stm написав: _hunter написав:
>>> На вашу думку їх не існує ,
Ложь. - не существует ДЕФИЦИТА этих вакансий. Каждая из них без проблем закрывается. В отличии от штурмовиков.
Успиха после лопаты перевели на дроны. Штурмовиков предлагают. Или вы считаете что Бетона окружат 150кг ТЦК и сразу с автоматом в посадку?
Не сразу - какое-то очень небольшое время типа обучение.
А так - почитайте одесские новости про тренера - там "на все" меньше месяца ушло...
Тип визы озвучьте ))) фото не надо, просто тип визы
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Додано: Сер 21 сер, 2024 14:35
Hotab написав:_hunter
Вопрос именно в вашей мнимой незаменимости.
А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише.
Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно.
То в чому проблема?
В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.
Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ?
?
Я еще в первый раз написал про "все профессии нужны!" - еще раз написать?..
Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут.
Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны?
В чем проблема? - в том, что вы свою исключительность слишком уж сильно выпячиваете
- придумывая на ходу какие-то отговорки "ну и что, что я в тылу на теплой должности - зато я в ЗСУ".
Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...
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Додано: Сер 21 сер, 2024 14:39
_hunter
Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...
Це хто вам такі дурниці втлумачив ?))
А хто топить кораблі ЧФ?
Невже штурмовики?
А хто знищує ППО в Криму?
А рятує життя пораненим?
А хто збиває ракети над Києвом і на лише??
А ще багато «а хто..»
Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут.
Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны?
Так а ви тут до чого?
Ви ж втікач.. забули чи що..
в том, что вы свою исключительность слишком уж сильно выпячиваете
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Чи може показую вашу нікчемність? 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 сер, 2024 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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