А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише. Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно. То в чому проблема? В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.
Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ? А мені може б хотілось щоб ви були «дочь полка» . Але це нездорові бажання, а здоровим є під час війни не ховатись в Німеччині, а виконувати обовʼязки в СОУ. Так ви їх виконували? Про що ви там натякали, що ви щось робили до побігу і не повернення у 30 денний термін?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 14:25, всього редагувалось 1 раз.
А яка різниця я «замінімий» чи ні? Посада яку я займав чи займаю зараз корисна? Так. Чи може корисні лише штурмовики? Ні. Не лише. Такі посади вільні ще є? Так. На них шукають людей ? Так, постійно. То в чому проблема? В штурмовики є посади ? Так. Також є постійно і Їх також займають? Так.
Вам би більше подобалось щоб Холява чи я був штурмовиком? А чому? Невже нинішні посади не потрібні ? ?
Я еще в первый раз написал про "все профессии нужны!" - еще раз написать?..
Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут. Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны? В чем проблема? - в том, что вы свою исключительность слишком уж сильно выпячиваете - придумывая на ходу какие-то отговорки "ну и что, что я в тылу на теплой должности - зато я в ЗСУ". Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...
Хотя, на самом деле есть только одна градация - на фронте человек или нет...
Це хто вам такі дурниці втлумачив ?)) А хто топить кораблі ЧФ? Невже штурмовики? А хто знищує ППО в Криму? А рятує життя пораненим? А хто збиває ракети над Києвом і на лише?? Хто бʼє нафтобази і аеродроми кацапії ? А хто збиває А50 , сушки і «тушки» з Ілами? А ще багато «а хто..» І до де чооо з цього мав стосунок я раніше , і де до чого маю зараз. Невже не потрібно? Невже штурмовики самі справляться без цього всього? Може ви повний дилетант і вам потрібно б трохи послужити, перш ніж розсосолювати на цю тему? Перш ніж давати оцінки мені чи Холяві!?
Так вы не поверите, но на гражданке тоже постоянно вакансии открываются. И тоже людей постоянно ищут. Или вы хотите сказать, что гражданские Украине не нужны?
Потрібні. Так а ви тут до чого? Ви де? І потрібні не такі, які розказують, що «потрібні лише штурмовики».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 15:05, всього редагувалось 2 разів.
Не НЕ НЕ ..... ... ЛСБ (лінейні санітарні бригади ) на нулі ніхто не відміняв .... Від ЛСБ залежить , життя поранених , як швидко і досконало їм допоможуть ... Нас мінялі час від часу , але свої 5 місяців і 28 днів там відпрацював , інакше у мене не було УБД
Тим більше Ви заслуговуєте на повагу.
P.s. Свій пост Ви самі видалили так швидко? Даремно.
Бетон написав: И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать
*Одела белое свадебное платье.
Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит. Посмотрите на Хантера, я такого количества сообщений про Украину живя в Германии беженцем вижу впервые. Человека искренне беспокоит мобилизация, справедливость, законность. Это так похвально, что я бы сказала что совкодрочеры это вымирающее, а эволюция привела к беженцам ананистам. Любопытно и только )))
По нашому робота , англійською job - just over broke. Читаємо ваші коментарі,стає зрозумілим що таке blowjob
Не НЕ НЕ ..... ... ЛСБ (лінейні санітарні бригади ) на нулі ніхто не відміняв .... Від ЛСБ залежить , життя поранених , як швидко і досконало їм допоможуть ... Нас мінялі час від часу , але свої 5 місяців і 28 днів там відпрацював , інакше у мене не було УБД
Тим більше Ви заслуговуєте на повагу.
P.s. Свій пост Ви самі видалили так швидко? Даремно.
Пані Ірино , до мене добре ставиться , тому і пост видалили , щоб не було недбалого ставлення ...