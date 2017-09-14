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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9528952995309531>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:07

_hunter
Так а ви тут до чого?" (с)


Якраз є до чого
А вам перш ніж давати оцінки потрібності посад військових треба б повернутись і послужити.

quote]
исключительность слишком уж сильно выпячиваете
[/quote]
Чи може підкреслюю вашу нікчемність втікача - як критика військових?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:09

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman
тільки хотаби зробили вигляд, що чергова "допомога до літа"


А мухи зробили вигляд, що то про «літо 25» , а не 23 нам тут втирали з 22 року .. :mrgreen:

Допомога навіть від Німеччини не зникне. Не кажучи вже про те, що зменшення допомоги від однієї країни автоматично вимагає (і воно працює) напружень від інших і ця допомога все одно йде.
Я розумію, що мухам хочеться щоб швидше припинили допомогу, «мир на будь яких умовах», але ні, муха, ні. Треба терпіти далі. Весь 25 рік так точно. (Хоча що ти там терпиш, ти так прожив все життя, у тебе нічого не змінилось).

Тут озвучена альтернативна думка та обставини які можуть різко змінити допомогу від Німеччини

Там ещё интересно про возраст мобилизации (на 37 мин.) и о поведении нашей армии и о соответствующей пропаганде (30-31 мин.). Для нашего форума актуально, хотя и спорно - 56.39.
И ещё его уверения, что переговоры активно идут.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 21 сер, 2024 15:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:10

  sens написав:
  stm написав:
  Бетон написав:
И не нужно потом мне stm, писать, что не нужно злорадствовать

*Одела белое свадебное платье.

Всё банально просто. Люди делятся на тех кто борется и тех кто бежит.
Посмотрите на Хантера, я такого количества сообщений про Украину живя в Германии беженцем вижу впервые. Человека искренне беспокоит мобилизация, справедливость, законность. Это так похвально, что я бы сказала что совкодрочеры это вымирающее, а эволюция привела к беженцам ананистам. Любопытно и только )))

По нашому робота , англійською job - just over broke. Читаємо ваші коментарі,стає зрозумілим що таке blowjob

Сенс, я отвечаю что задача Хантера это доказать Бетонам что вначале они во все дыры для взрослого гейского видео от ТЦК получат, а потом командир сообщит своему подразделению что появился новенький а баб у них нет и все повторится в извращении более высокого ранга.
Но это не так всё, прям очень не так, как блоуджоб отвечаю)))
Востаннє редагувалось stm в Сер 21 сер, 2024 15:16, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:13

  stm написав:
  _hunter написав:Ага, т.е. для себя "внезапно" третья категория появилась? 🤔

Увы, но у меня для них только один совет есть. Но на этом форуме его удаляют :(

Хантер, человек который заботится только о себе и даёт советы всем окружающим быть таким же индивидуалистом которому начхать на защиту слабых, будет послан на юйух. Вы не сильная личность, а беженец анананист. И это не изменить. Вы не заботитесь ни о ком, иначе вас бы интересовало детсад, школа, бюрократия джобцентра, язык, здоровье пенсионеров-родителей. Ну как-то так. Времени на боль о более высоких материях было бы гораздо меньше.

"нє настаястщій мужтчіна"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:22

flyman
«Мисливці» теж різні. Хто з фоторужжом. А деякі від звіра біжать
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:25

  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:32

  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

Меня забыли. :)
Я тут дважды автобиографию писал. Почти как для особистов в советские времена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:33

  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

Ви з якою метою інтересуєтесь? gold digging? чи вас підстави вашого легального перебування в ЄС не влаштовують і сподіваєтеся покращити за допомогою відповідного візоносця? а якщо пише "горяч", то що?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:37

  flyman написав:
  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

Ви з якою метою інтересуєтесь? gold digging?

Ну свадебное платье то куплено, а Бетон уже 3 раза успел написать что более не собирается жениться. Поэтому да, нашла новую жертву. Необычного поведения, признаюсь. Похожую на пустую учётку Фейсбука для продвижения определенного недовольства. Чистое совпадение, полагаю :) вы ж быстро напишите парсер на его сообщения и поможете мне разобраться в его неопределенном возрасте, неопределенном виде профессии с неопределенной визой :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 15:43

  ЛАД написав:
  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

Меня забыли. :)
Я тут дважды автобиографию писал. Почти как для особистов в советские времена.

Да, извиняюсь )
stm
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