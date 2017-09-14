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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:03
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Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:08
quote="5759380:Hotab"]_hunter
Так а ви тут до чого?" (с)
Якраз є до чого
А вам перш ніж давати оцінки потрібності посад військових треба б повернутись і послужити.
quote]
исключительность слишком уж сильно выпячиваете
[/quote]
як критика військових?[/quote]
Ссылку-подтверждение можно? - или вы это про себя? 🤔
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_hunter
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:10
stm написав: flyman написав:
"нє настаястщій мужтчіна"
Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.
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sens
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:14
_hunter
Ссылку-подтверждение можно?
Діалог почався з того, що вас не влаштовує в Холяві що він не на нулі, а я взагалі «в тилу».
Посилання знайдете самі.
Ну а далі зясувували «так а критик то хто? Скільки днів в СОУ і де»? ? Виявилось «нуль днів ь» і «ніде». Отакі спеціалісти німецькі на допомозі від Шольца .
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 21 сер, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:15
sens написав: stm написав: flyman написав:
"нє настаястщій мужтчіна"
Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.
Ок, летун это вы. Убедили.
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stm
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Додано: Сер 21 сер, 2024 16:16
Hotab написав:_hunter
Ссылку-подтверждение можно?
Діалог почався з того, що вас не влаштовує в Холяві що він не нулі, а я взагалі «в тилу».
Снова ложь...
А, нк т.е. таки про себя
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_hunter
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