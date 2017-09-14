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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9528952995309531

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:03

«Я даже их не хочу»)

Смотреть до конца))

https://www.facebook.com/share/v/PTT8tf ... tid=WC7FNe
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:08

quote="5759380:Hotab"]_hunter

Так а ви тут до чого?" (с)


Якраз є до чого
А вам перш ніж давати оцінки потрібності посад військових треба б повернутись і послужити.

quote]
исключительность слишком уж сильно выпячиваете
[/quote]
як критика військових?[/quote]
Ссылку-подтверждение можно? - или вы это про себя? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:10

  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:14

_hunter

Ссылку-подтверждение можно?


Діалог почався з того, що вас не влаштовує в Холяві що він не на нулі, а я взагалі «в тилу».
Посилання знайдете самі.
Ну а далі зясувували «так а критик то хто? Скільки днів в СОУ і де»? ? Виявилось «нуль днів ь» і «ніде». Отакі спеціалісти німецькі на допомозі від Шольца .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:15

  sens написав:
  stm написав:
  flyman написав:"нє настаястщій мужтчіна"

Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?

В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.

Ок, летун это вы. Убедили.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 16:16

  Hotab написав:_hunter

Ссылку-подтверждение можно?


Діалог почався з того, що вас не влаштовує в Холяві що він не нулі, а я взагалі «в тилу».

Снова ложь...

А, нк т.е. таки про себя :D
_hunter
 
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  #<1 ... 9528952995309531
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