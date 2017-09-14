Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.
Діалог почався з того, що вас не влаштовує в Холяві що він не на нулі, а я взагалі «в тилу». Посилання знайдете самі. Ну а далі зясувували «так а критик то хто? Скільки днів в СОУ і де»? ? Виявилось «нуль днів ь» і «ніде». Отакі спеціалісти німецькі на допомозі від Шольца .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 21 сер, 2024 16:16, всього редагувалось 1 раз.
Назовите мне причину по которой может быть так сложно говорить о себе хоть что-то? Не называть даже тип визы. Ваш блог про жизнь на 120$, Сенс ездит в Одессу и Киев, знает о банках. Бетон прораб. Хотаб летун. Холява врачь. И т.д. и т.п. назовите мне хоть что-то про Хантера?
В такому переліку краще було дописати - водій таксі, кур'єр чи барбер. Тому що не зрозуміло зв'язок між Київ та Одеса з банками?) На додачу в моєму маршруті ще був Чернігів та Харків. Дещо змінилася локація і відтепер буде Одеса - Київ, Житомир,Рівне, Ковель та Луцьк. Так що летун це я.
16 серпня Головне управління розвідки атакувало російську авіабазу "Саваслейка" – знищено три та пошкоджено п'ять російських літаків. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці. ... Співбесідник зазначив: унаслідок атаки знищено літак МіГ-31К або МіГ-31И, два літаки Іл-76 та пошкоджено п'ять суден — можливо, МіГ-31К/И.
pesikot написав:Вчора запитували, чому Порошенко не заборонив УПЦ МП ?
Заборонити можна, але куди подіти таких чортів та йому подібних
Особливо, коли цього чорта Зеленский затягнув у Верховну Раду
Це як з каналами Медведчука. Канали закрили, а журналісти з каналів Медведчука на телемарафоні
Як то кажуть, "не боги горщики ліплять"
ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш? У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш? У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...