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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9529953095319532

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 63
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
21%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:43

  pesikot написав:
  Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?

Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі,
тепер крім дрібних церков маєм 3 основних, стіна на стіну
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:45

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?

Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі

Протестанты = американцы.
Предлагаю Бандерлогу ходить на гору Афон, помимо причастия у батюшки.
stm
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  #<1 ... 9529953095319532
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