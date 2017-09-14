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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:43
pesikot написав: Banderlog написав:
ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...
У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати
бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі,
тепер крім дрібних церков маєм 3 основних, стіна на стіну
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flyman
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Додано: Сер 21 сер, 2024 17:45
flyman написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...
У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати
бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі
Протестанты = американцы.
Предлагаю Бандерлогу ходить на гору Афон, помимо причастия у батюшки.
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stm
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