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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9530953195329533>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 64
Від 3 до 6 місяців
16%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
9
Від 1,5 до 2 років
13%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 64
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:43

  pesikot написав:
  Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?

Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі,
тепер крім дрібних церков маєм 3 основних, стіна на стіну
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 17:45

  flyman написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?

Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі

Протестанты = американцы.
Предлагаю Бандерлогу ходить на гору Афон, помимо причастия у батюшки.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:08

  flyman написав:баптисти=американці,
протестанти=німці,

Мортимер (єврей, який дійсно вважав єврей вищою нацією, над усіма) років 12 тому мені наводив, що німці є створювачами потужності США. Дуже поважливо ставився до цієї нації. Їх там найбільший відсоток був.
І що саме німцями на протестанстві побудована Америка.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:13

  stm написав:
  flyman написав:
  pesikot написав:Banderlog
    ви в курсі, що нас вірних раз в 7 більше ніж томосу? І що в случай початку релігійної війни православні розхєрячать гадину розкольницьтва в кривавий фарш?
    У вас ж рівень віри , чи якщо вам так удобніше "мракобєсія" нижче плінтуса. Я краще буду пити братську чашу з мусульманином ніж з прихильником томосу чи таким іудеєм як зеля :lol:
    за вами ж ніц нічо нема крім наглості. От ви надумались лавру оджати... монахи у вас є? Ви лічно постите? Причащаєтесь? До сповіді коли ходили останній раз?
Вірянин УПЦ МП воює в ЗСУ проти Московії, але виступає за Московській Патріархат ...

У мене логічний модуль перегрівся ) піду остивати

бо тебе церква=держава,
отже католики=поляки,
баптисти=американці,
протестанти=німці,
і т.д.
нагадаю, що ще 2 століття тому націй як таких не було, а чужий/свій визначалося по вірі

Протестанты = американцы.
Предлагаю Бандерлогу ходить на гору Афон, помимо причастия у батюшки.

Приблизно так, ніхто не проти УПЦ, нехай розірвуть всі зв"язки з РПЦ, визнають, що вони саме Українська Православна Церква
Закон саме про це

Щоб не було ось щось подібного
СБУ: Настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна та чекав приходу росіян у Вінницьку область
Правоохоронці пишуть, що у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв диктатора Путіна та закликав до підтримки окупантів, а також через месенджер Telegram поширював прокремлівські наративи серед вірян релігійної громади.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:22

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  stm написав:Успиха после лопаты перевели на дроны
  _hunter написав:Не сразу - какое-то очень небольшое время типа обучение.
А так - почитайте одесские новости про тренера - там "на все" меньше месяца ушло...
Пояснюю:
Приснилось)) що десь на Марсі, з кожної групи (назвемо її так) сказали видати по 2 марсіанина))
От в деяких групах запитували "хто хоче/хто бажає?", а в групі, де успішний марсіанин - нікого не питали! Просто видали двох! :)

Навчання на Марсі буде майже місяць, а тоді видадуть:
а) сертифікат(тобто, ти став проф-дронщиком)

або-

б) довідку(тобто, "пройшов навчання, але ще не профі - може бути помічником оператора, чи щось таке)


п.с.
Ще наснилось, що від тих щоденних лекцій - голова у марсіан квадратна))
А від тих ігрових симуляторів на ноутах з справжніми джойстиками до дронів - у марсіан стають і очі квадратні від щоденних навчань...
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:22

Петр Павел спрогнозував, як закінчиться війна в Україні

Він також розповів, чим може закінчитися війна
"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.
https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:36

  stm написав:

Предлагаю Бандерлогу ходить на гору Афон, помимо причастия у батюшки.
ви прєдлагаю пані stm послухати пророка українського народу шевченка, і вдумчіво згадати як швачка в фастові співав алілуя https://www.youtube.com/watch?v=FH1C2SY50rk
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:36

Допомога буде за будь-яких обставин

На питання, чи може підозра українця та власне самої держави України в підривах "Північних потоків" зашкодити допомозі НАТО Києву, Павел сказав:

"Питання не в тому, подобається нам Україна чи ні, а в тому, чи хочемо ми жити у світі, де одна країна не може напасти на іншу тільки тому, що вона більша і сильніша. Або чи хочемо ми жити у світі, де діє правило більшої палиці".
Президент каже, що консенсусу в допомозі Україні в Альянсу ніколи не було, думки різнилися. І причетність України до підривів газопроводів теж, якщо буде доведена, може вплинути на готовність країн надавати допомогу Україні. Але немає іншого вибору, ніж їй допомагати.
https://suspilne.media/818579-prezident ... dla-kieva/

Але ж ключове - це розмір.
Щоб не трапилося, як зі снарядами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:38

  detroytred написав:Він також розповів, чим може закінчитися війна
"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.
https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html

Просто проспівав по рашаметодичкам, давайте укладем мінськ3, бо така сильна бензоколонка, яка може воювати десятиріччя чомусь крягче і скрипить зубами, дайте їй зайняти окуповане і спокійно готуватися до чергового нападу на Неньку.
Напевне цей пєтух крєпко в Прагє втомився від війни.
Як кажуть про таких персонажів тут 2 варіанта, воно або просто корисний ідіот, або агєнт крємля.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 18:43

vitaliiangel
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  #<1 ... 9530953195329533>
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