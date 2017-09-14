Додано: Сер 21 сер, 2024 19:00

somilitark написав: detroytred написав: Він також розповів, чим може закінчитися війна

"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.



Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.



"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.

https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html Він також розповів, чим може закінчитися війна"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться."З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.

Просто проспівав по рашаметодичкам, давайте укладем мінськ3, бо така сильна бензоколонка, яка може воювати десятиріччя чомусь крягче і скрипить зубами, дайте їй зайняти окуповане і спокійно готуватися до чергового нападу на Неньку.

Напевне цей пєтух крєпко в Прагє втомився від війни.

Як кажуть про таких персонажів тут 2 варіанта, воно або просто корисний ідіот, або агєнт крємля. Просто проспівав по рашаметодичкам, давайте укладем мінськ3, бо така сильна бензоколонка, яка може воювати десятиріччя чомусь крягче і скрипить зубами, дайте їй зайняти окуповане і спокійно готуватися до чергового нападу на Неньку.Напевне цей пєтух крєпко в Прагє втомився від війни.Як кажуть про таких персонажів тут 2 варіанта, воно або просто корисний ідіот, або агєнт крємля.

Дивний *або просто корисний ідіот, або агєнт крємля*:Зокрема, як узагальнюють автори порталу Oryx, Чехія за різними програмами підтримки уже поставила або готує до поставки протягом 2023 року близько 170 танків типу Т-72, і також – поставила орієнтовно до 100 одиниць БМП-1 різних варіацій, починаючи з квітня 2022 року.Деяку допомогу Чехія дала Україні і для зміцнення захисту нашого неба. Тут, за консервативними оцінками Oryx, може йти мова про поставку мінімум шести ЗРК "Стріла-10" та орієнтовно 160 ПЗРК "Стріла-2", починаючи з березня-квітня 2022 року. Ну і також – орієнтовно 115 "зенітних тачанок" Victor, оснащених 14,5-мм зенітними кулеметами.Крім того, стверджує Oryx, чехи дали мінімум чотири вертольоти Ми-24В, понад 30 РСЗВ типів БМ-21Т "Град" (на шасі Tatra) та RM-70 Vampire, деяку кількість гаубиць Д-20 і самохідних артустановок 2С1 "Гвоздика", та могли дати кілька десятків колісних САУ DANA різних модифікацій.Тут також може йти мова про те, що Чехія за різними програмами підтримки України передала нашому війську також близько півсотні БПЛА різних типів та класів, та як мінімум одну систему РЕБ типу Morush для протидії рашистським безпілотникам.Що стосується зброї для піхоти, то тут, як припускає Oryx, Чехія могла поставити для України мінімум понад сотню 120-мм мінометів, понад 10 тисяч одноразових гранатометів РПГ-75, кілька десятків одиниць різних типів стрілецької зброї та кілька мільйонів набоїв до них, та начебто понад 1 мільйон артилерійських й танкових пострілів, починаючи з лютого 2022 року, поставлених за різними програмами підтримки.Висновок:Навіть якщо підрахунки Oryx за окремими позиціями були вкрай неточні, все рівно це ілюструє той буквально величезний масштаб військової допомоги, який за час повномасштабної війни РФ проти України надала нам Чехія.Навіть не знаю, що переважає на вагах -- отака допомога чи отака заява про закінчення війни.