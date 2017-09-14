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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9532953395349535>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 65
Від 3 до 6 місяців
15%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
13
Від 1 до 1,5 року
15%
10
Від 1,5 до 2 років
12%
8
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
6%
4
Від 3 до 3,5 років
2%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
14
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 19:30

  somilitark написав:detroytred
А чехи все безкоштовно віддали?
Продав радянський непотріб тридорого нам, взяв гроші у рашистів, крутиться потихеньку Павел.
А зараз просто став пропагандистом, напевне увесь мотлох зі складів вигріб і вже може собі дозволити особо не паритись з шифруванням, плюс не знаю що по доходам переважає, не берусь вимірювати(((

На 21 СЕРПНЯ 2024:
*Excalibur Army вказала, що у 2024 році виконує постачання зенітних протидронових систем Viktor, модернізованих танків Т-72 та БМП, автомобільних мостів AM 70, евакуаційних машин TREVA-30, значну кількість 155-мм САУ Dita.
https://defence-ua.com/people_and_compa ... 16375.html

Для підстав, що продався, треба хоч якась інфа.
Та, що є, свідчить протилежне. Тобто не продався.
Бо оркостан скоріше заплатив би втридорожче саме не за навіть отакі заяви, а за непостачу збройної допомоги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 19:48

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 19:53

Schmit
За що нам це?
Що поганого вам тут хтось зробив?
Ви мститесь за щось?

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:01

  Успіх написав:Ще наснилось, що від тих щоденних лекцій - голова у марсіан квадратна))
А від тих ігрових симуляторів на ноутах з справжніми джойстиками до дронів - у марсіан стають і очі квадратні від щоденних навчань...
мда. это ты ещё в вузе не учился и не сидел по 6 часов в библиотеке после лекций. на экране хоть шрифт можно увеличивать. Ото бы ты завыл. Воспринимай обучение как приятный отпуск с друзьями у моря. И мозги надо чем то нагружать. В природе то что не используется - атрофируется.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:04

  Schmit написав:



.... таке враження що ви берете інтервью у хуямера ....
..... хтось , ось бачите , це неправільно , треба було колись ,,,, ЄЄЄЄЄ......
холява
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:07

  холява написав:.... таке враження що ви берете інтервью у хуямера ....
..... хтось , ось бачите , це неправільно , треба було колись ,,,, ЄЄЄЄЄ......

В поле, каждый суслик - агроном )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:18

  flyman написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:

Башта не рухається взагалі???))))

наступна ітерація на курячих лапках як у зоряних війнах

В робокоп був вже такий робот
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:21

  vitaliiangel написав:

  detroytred написав:Він також розповів, чим може закінчитися війна
"Справедливий мир, якщо уявити його в категорії 100 відсотків або нічого, означав би відновлення повного контролю України над своєю територією, включаючи Крим. Це передбачало б відшкодування збитків від війни за рахунок агресора. Але, як ми, напевно, всі відчуваємо, це скоріше ілюзія. Реальність буде трохи іншою. Треба говорити про те, що ми хочемо максимально наблизитися до справедливого миру", - зазначив Павел.

Він наголосив, що Україна має звільнити якомога більшу частину своєї території. Але, ймовірно, внаслідок переговорів повернення окупованих територій назад не відбудеться.

"З іншого боку, ми всі усвідомлюємо, що Росія – це не якась країна, це країна, яка має величезний ядерний арсенал, величезні військові та матеріальні ресурси. Росія могла б вести війну такої інтенсивності багато-багато років, і, звичайно, ніхто в цьому не зацікавлений. Тож якщо ціною за припинення конфлікту є якесь тимчасове рішення, яке буде компромісом, то я вважаю, що це хороший шлях", - каже він.
https://www.unian.ua/world/yak-zakinchi ... 34556.html

Якось не вяжется інфляція 70% з величезними ресурсами кацапів :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:26

  Ukrainian написав:Якось не вяжется інфляція 70% з величезними ресурсами кацапів :lol:

а як же туробопатріотичне: "ніякого РПВ бо наклепають за рік як СРСР за піісять і потім вжуууухххх"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:40

  Успіх написав:А від тих ігрових симуляторів на ноутах з справжніми джойстиками до дронів - у марсіан стають і очі квадратні від щоденних навчань...

На ноуті ти не навчишся, треба окуляри, які підключаються до симулятора на ноуті.
Щоб очі не вилазили треба відразу підлаштовувати під себе і розслабляти очі при налаштуванні, інакше будуть глюки, ще один з важливих моментів, не ігноруйте та якісно пройдіть цей етап.

Ноут (симулятор) + окуляри + пульт (скоріш за все щось з RadioMaster TХ12, якщо повезе то щось більш якісне та зручне типу Boxer, TX16).
Цікаво який із симуляторів будете використовувати liftoff чи щось більш модне?
Цікавий досвід отримувати будете, переходите на новий рівень з отримання технічних навичок. :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 21 сер, 2024 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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